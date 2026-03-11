१४ मजली इमारत, ३७० खाटांची क्षमता अन् विविध सुविधा, नवी मुंबईत देशातील सर्वात मोठे कर्करोग रुग्णालय उभारणार; काम कधी पूर्ण होणार?

मुंबई : खारघर येथील टाटा मेमोरियल सेंटरच्या ‘ॲडव्हान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर’ (एक्ट्रेक) परिसरात रक्त कर्करोगाच्या उपचारांसाठी देशातील सर्वात मोठे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारले जात आहे. .सुमारे ३७० खाटांची क्षमता असलेले हे रुग्णालय जून २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या रुग्णालयामुळे रक्त कर्करोगाच्या उपचारांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. देशात दरवर्षी सुमारे ७० हजार ते १ लाख नवे रक्त कर्करोगाचे रुग्ण आढळतात. तसेच एकूण कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी सुमारे ८ ते १० टक्के रुग्ण रक्त कर्करोगाने ग्रस्त असतात..Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर.एक्ट्रेकच्या क्लिनिकल रिसर्च सेंटरचे उपनिदेशक डॉ. नवीन खत्री यांनी सांगितले की, या नव्या केंद्रामुळे संस्थेची उपचार क्षमता अनेक पटींनी वाढेल. टार्गेटेड थेरपी आणि इम्युनोथेरपी यांसारख्या आधुनिक उपचार पद्धतींमुळे रुग्णांच्या उपचार परिणामांमध्ये सुधारणा झाली आहे. मात्र, लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात विशेष कर्करोग उपचार केंद्रांची कमतरता, तसेच बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि आजाराचे उशिरा निदान यामुळे अनेक रुग्णांच्या जगण्याच्या दरावर परिणाम होत आहे..तज्ज्ञांच्या मते, रक्त कर्करोग हा बालकांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा कर्करोग आहे. बालकांमधील एकूण कर्करोग प्रकरणांपैकी सुमारे ३० टक्के प्रकरणे रक्त कर्करोगाशी संबंधित असतात. भारतात दरवर्षी ३० हजारांहून अधिक बालकांमध्ये या आजाराचे निदान होते, तर सध्या सुमारे ९० हजार बालक या आजारासह जीवन जगत आहेत..RPF Action: गस्तीवेळी संशयास्पद हालचाल आढळली; व्यक्तीला ताब्यात घेताच मोठं कांड उघड, ‘आरपीएफ’कडून महत्त्वाची कारवाई.१४ मजल्यांवर विविध सुविधाहे रुग्णालय १४ मजली असणार असून, ते पूर्णपणे रक्त कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या बालक आणि प्रौढ रुग्णांच्या उपचारांसाठी समर्पित असेल. या रुग्णालयात सुमारे ३७० खाटा उपलब्ध असतील. त्यापैकी २० विशेष खाटा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय अत्याधुनिक निदान सुविधा, संशोधन प्रयोगशाळा आणि विविध वैद्यकीय संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.