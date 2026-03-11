मुंबई

१४ मजली इमारत, ३७० खाटांची क्षमता अन् विविध सुविधा, नवी मुंबईत देशातील सर्वात मोठे कर्करोग रुग्णालय उभारणार; काम कधी पूर्ण होणार?

Largest Blood Cancel Hospital: खारघर येथे रक्त कर्करोगाच्या उपचारांसाठी देशातील सर्वात मोठे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारले जात आहे. टाटा मेमोरियल सेंटरच्या एक्ट्रेक परिसरात हे रुग्णालय बांधण्यात येत आहे.
Largest Blood Cancel Hospital

Largest Blood Cancel Hospital

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : खारघर येथील टाटा मेमोरियल सेंटरच्या ‘ॲडव्हान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर’ (एक्ट्रेक) परिसरात रक्त कर्करोगाच्या उपचारांसाठी देशातील सर्वात मोठे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारले जात आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Cancer
Hospital
Mumbai
blood cancer
Kharghar
hospital treatment

Related Stories

No stories found.