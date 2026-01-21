मुंबई

Mumbai Viral Video: नवरा-बायको घरातलं भांडण रस्त्यावर घेऊन आले, त्याने चक्क कपडे काढून घातला राडा

Ghar Ka Kalesh On Road: मुंबईत एका जोडप्याने त्यांच्यात झालेला वाद थेट रस्त्यावर आणला आहे. यामध्ये पतीने त्याचे कपडे काढून पत्नीसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : प्रत्येकाच्या घरात भांडणं होताच असतात. भाऊ-बहीण, नवरा-बायको किंवा मित्र परिवारात भांडण होत असल्याचे दिसून येते. ही घरातील भांडण घरातच सोडवली जातात. मात्र मुंबईत एका जोडप्याने त्यांच्यात झालेला वाद थेट रस्त्यावर आणला आहे. म्हणजेच नवरा-बायकोमध्ये झालेल्या भांडणामुळे पतीने भर रस्त्यात त्याचे कपडे काढून पत्नीसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

