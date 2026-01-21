Mumbai Viral Video: नवरा-बायको घरातलं भांडण रस्त्यावर घेऊन आले, त्याने चक्क कपडे काढून घातला राडा

मुंबई : प्रत्येकाच्या घरात भांडणं होताच असतात. भाऊ-बहीण, नवरा-बायको किंवा मित्र परिवारात भांडण होत असल्याचे दिसून येते. ही घरातील भांडण घरातच सोडवली जातात. मात्र मुंबईत एका जोडप्याने त्यांच्यात झालेला वाद थेट रस्त्यावर आणला आहे. म्हणजेच नवरा-बायकोमध्ये झालेल्या भांडणामुळे पतीने भर रस्त्यात त्याचे कपडे काढून पत्नीसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर मुंबईतील या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये पती आणि पत्नीमध्ये भर रस्त्यात मोठा वाद झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. व्हायरक झालेल्या या व्हिडिओमध्ये माणसाने मद्यप्राशन केले असून तो त्याच्या पत्नीवर जोरजोरात ओरडताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर माणसाचं अंगावर एकही कपडे नसून तो अंतवस्त्रात असल्याचे दिसत आहे..BMC राजकारणात मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरेंसाठी चिंतेची बातमी, एक नगरसेवक फुटला, कुणाकडे गेला?.त्याच्यापुढे या व्हिडिओमध्ये तरुण अंतवस्त्रातच बसमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र बस थांबत नसल्यामुळे तो बसचा पाठलाग करत असून त्याची पत्नी त्याला 'ये-ये' अशी हाक मारत आहे. दरम्यान पती - पत्नीच्या नात्यामधील हा वाद चव्हाट्यावर आला असून या दोघांनी रस्त्यावरील सर्वाचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. तसेच रस्त्यात काहीशी वाहतूक कोंडी झाली असून रस्त्यात बघ्यांचीही गर्दी झाली आहे..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून यावर नेटकऱ्यांचे कंमेंट्स येत आहेत. ज्यामध्ये एका युझरने 'भगवान शादी मत करा, ऐसी कलेशी नौबत मत देना कभी' असे लिहले आहे. तर दुसऱ्या युझरने 'कल्पना करा की तिला किती लाज वाटत असेल' असे लिहले आहे. त्याचबरोबर अनेकांनी मज्जा आली, अजून लग्न करा, मुंबईत हे होतच असतं असे म्हणत, हसण्याचे ईमोजी शेअर केले आहेत..Kavach System: रेल्वे अपघात रोखणं शक्य होणार, पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’साठी तयारी, ४३६ इंजिनांमध्ये तांत्रिक बदल! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.