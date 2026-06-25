Vadhavan Port: पर्यावरण की विकास? वाधवन पोर्ट कनेक्टिव्हिटीसाठी २०८ मॅन्ग्रोव्ह झाडे तोडण्यास कोर्टाची परवानगी

मुंबई : प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग ४८शी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आठ पदरी महामार्ग प्रकल्पासाठी खारफुटी क्षेत्रातील ९.२४९८ हेक्टर जमीन वापरण्यास तसेच २०८ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. हा प्रकल्प व्यापक आर्थिक हिताचा आणि सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.एनएचएआयने या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय, किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) आणि वन विभागाच्या परवानग्या घेतलल्या असून, भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्याच्या अटींचीही पूर्तता केल्याचे निरीक्षणही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हा प्रकल्प व्यापक जनहिताचा आहे आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरासाठीही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हे बंदर 'लँडलॉर्ड पोर्ट डेव्हलपमेंट मॉडेल'वर आधारित एक प्रमुख बंदर म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे जगातील शीर्ष १० कंटेनर बंदरे असलेल्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची संधी भारताला आहे, असेही न्यायालयाने प्रकल्पासाठी खारफुटीचे क्षेत्र वळवण्यासाठी आणि खारफुटी तोडण्यास मंजुरी देताना स्पष्ट केले..'बीईएजी'च्या हरकतींना नकार'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप' (बीईएजी) या मूळ जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एनएचएआयच्या याचिकेला विरोध करताना बंदर प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेताना संबंधित प्राधिकरणांनी प्रकल्पामुळे कोणत्याही खारफुटीवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले होते. आता २०८ खारफुटीची झाडे तोडण्याची मागणी करत असून, हे आधीच्या आश्वासनाचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. खारफुटीची झाडे बंदराच्या प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.