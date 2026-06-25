मुंबई

Vadhavan Port: पर्यावरण की विकास? वाधवन पोर्ट कनेक्टिव्हिटीसाठी २०८ मॅन्ग्रोव्ह झाडे तोडण्यास कोर्टाची परवानगी

coastal ecosystem at risk due to port expansion in Maharashtra: वाढवण बंदर-एनएच ४८ जोडणाऱ्या आठ पदरी महामार्गाला उच्च न्यायालयाची हिरवी झेंडी; ९.२४ हेक्टर खारफुटी क्षेत्र वळवून २०८ मॅन्ग्रोव्ह झाडे तोडण्यास मान्यता
Development vs Environment: 208 Mangroves Cleared for Port Connectivity Project

Development vs Environment: 208 Mangroves Cleared for Port Connectivity Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग ४८शी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आठ पदरी महामार्ग प्रकल्पासाठी खारफुटी क्षेत्रातील ९.२४९८ हेक्टर जमीन वापरण्यास तसेच २०८ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. हा प्रकल्प व्यापक आर्थिक हिताचा आणि सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

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