BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान

मुंबई : महापालिका निवडणुकीतील विजयानंतरही लोकप्रतिनिधींची डोकेदुखी कायम आहे. निवडणुकीवेळी उमेदवारांनी सादर केलेली जात प्रमाणपत्रे, संपत्तीची माहिती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि प्रतिज्ञापत्रातील त्रुटी यावरून एकूण ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली. माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद बाद झाल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..एकूण ७९ याचिकांपैकी आतापर्यंत पाच नगरसेवकांची निवड न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. यामध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) आणि 'एमआयएम'चे प्रत्येकी दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. आणखी काही नगरसेवकांची पदे धोक्यात आल्यास महापालिकेतील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद होणार, गणेशोत्सवासाठी प्रशासनाची खबरदारी.पक्षनिहाय दाखल याचिका व स्थितीशिवसेना (ठाकरे गट) : २४ याचिका (२ नगरसेवक बाद)भाजप : १६ याचिकाकाँग्रेस : १० याचिकाशिवसेना (शिदि गट) : ७ याचिकाएमआयएम : ५ याचिका (२ नगरसेवक बाद)मनसे: २ याचिकाराष्ट्रवादी काँग्रेस ((अजित पवार गट): १ याचिका (१ नगरसेवक बाद).Mumbai Dahi Handi record: शीव कोळीवाड्यातील ‘मोठ्या देवी’ गोविंदा पथकाचा विक्रम; ४०० गोविंदांनी रचले ८ थर, ५ ट्रॉफीही पटकावल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.