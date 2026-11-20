पनवेल : नवी मुंबईतील १४ रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला न्यायालयीन आदेशामुळे ब्रेक लागला आहे. या स्थानकांवर वर्षानुवर्षे स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या २६७ कंत्राटी सफाई कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर आझाद कामगार संघटनेने न्यायालयीन लढा उभारला. न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याने कामगारांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित स्थानकांवरील स्वच्छतेची जबाबदारी सिडकोनेच सांभाळावी, असे पत्र रेल्वेने दिल्याने हस्तांतरण प्रक्रियेला खीळ बसली आहे..नवी मुंबईतील १४ रेल्वे स्थानकांचे रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्यासाठी शिवसेनेच्या ठाणे आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघातील दोन्ही खासदारांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यात आली होती, मात्र या प्रक्रियेत स्थानकांवर अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या २६७ सफाई कामगारांच्या रोजगाराचा विचार झालेला नव्हता..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .स्थानकांचे व्यवस्थापन रेल्वेकडे गेल्यानंतर रेल्वे प्रशासन स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त करून नवीन कामगार घेण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या कामगारांच्या भविष्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने या निर्णयाविरोधात आझाद कामगार संघटनेने मध्यवर्ती औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे याचिका दाखल केली होती..कामगारांना दिलासा!न्यायालयाने २१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, कामगारांच्या सेवाशर्तीबाबत 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच संबंधित कामगारांनी केलेल्या कामानुसार त्यांचे वेतन नियमितपणे अदा करावे आणि पुढील सुनावणीपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित कामगारांची सेवा समाप्त करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते..न्यायालयीन आदेशाची दखल घेत रेल्वे प्रशासनानेही सावध भूमिका २ स्वीकारली आहे. सिडकोमार्फत नियुक्त कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न आणि वेतनाचा निपटारा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात येते. अंतिम निर्णय होईपर्यंत १४ स्थानकांवरील स्वच्छतेचे काम सिडकोनेच सुरू ठेवावे. सिडको स्तरावर कामगारांच्या प्रश्नाचा योग्य निपटारा झाल्यानंतरच रेल्वे प्रशासन पुढील कार्यवाही करेल., असे पत्र रेल्वेकडून देण्यात आले आहे..स्थानकांच्या हस्तांतरणाचा विषय तूर्तास बाजूला पडला असून सध्याची स्वच्छता व्यवस्था कायम राहणार आहे..Thane News: ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात सीएनजी बस दाखल, पण चालकांची कमतरता.नव्या व्यवस्थेत कामगारांना सामावून घेण्याबाबत रेल्वे आणि सिडकोने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत न्यायालयीन लढा सुरूच राहील.- महादेव वाघमारे, संस्थापक, आझाद कामगार संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.