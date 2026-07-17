Mumbai News: साईट ऑफिस हटवलं, पण कारवाईची जबाबदारी कुणाची? खोत डोंगरी प्रकरणात पोलीस-SRA आमनेसामने

मुंबई : मालाड परिसरातील खोत डोंगरी या हायप्रोफाईल पुनर्विकास प्रकल्पाच्या जमिनीवरून सुरू असलेला वाद आता थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचला आहे. स्टेटस को असे न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही हे आदेश डावलून, 'क्लासिक ट्रेझर प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या साईट ऑफिसवर झोपडी रिक्त करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही कार्यवाही करताना क्लासिक ट्रेझर्स ला या संबंधी कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती. .कंपनीचे संचालकांनी यासंबंधी पाठपुरावा केला असता एसआरए अधिकाऱ्यांनी तो मी नव्हेच ही भूमिका घेतली असून पोलीस प्रशासन सुद्धा ऑफिस कंटेनर चालविणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यास हतबल का आहेत याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. क्लासिक ट्रेझरचे संचालक निलेश राघाणी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:३० च्या सुमारास एसआरए अंतर्गत सुरू असलेल्या खोत डोंगरी सोसायटी येथील घरे खाली न करणाऱ्या विरोधात कारवाई सुरू होती. त्या कारवाईत 4 घरे निष्कासित करण्याचे एसआरए चे आदेश होते. .संबंधित साईट वर काही गुंड प्रवृत्तीची 30 ते 35 लोकांनी बळजबरीने कंटेनर ऑफिस काढण्यास संबंधित यंत्रणेला परावृत्त केले. व जेसीबीच्या सहाय्याने हे कंटेनर ऑफिस रस्त्याच्या कडेला उचलून टाकण्यात आले. याबाबत निलेश राघाणी यांनी दिंडोशी पोलिस पोलिस यांच्याकडे तक्रार देत पाठपुरावा केला असता पोलिसांनी सदर कंटेनर एसआरए विभागाने हलविला असल्याचे लेखी उत्तरात दिले. एसआरए कडे याबाबत पाठपुरावा केला असता त्यांनी यावर मौन बाळगले असून तो मी नव्हेच ही भूमिका घेतली असून या कार्यवाही बाबत दिंडोशी पोलिस आणि एसआरए बाबत अनेक संशय निर्माण होत आहेत. .ST Fare Hike : एसटी प्रवास महाग: राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून १३.५६ टक्के भाडेवाढ, हंगामी वाढ रद्द.निलेश राघाणी यांनी हा सर्व प्रकार मुंबईतील महाठग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाह हाऊसकॉन यांच्या सांगण्यावरून गुंडांमार्फत झाला असल्याची तक्रार दिंडोशी पोलीस ठाण्यात तसेच डीसीपी झोन 12 यांच्याकडे केली असून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र दिंडोशी पोलिसांनी या प्रकरणात चौकशी करण्या ऐवजी न्यायालयात जाऊन न्याय मागण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे या एकूणच प्रकरणात एसआरए आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित होत आहे. .तक्रारीत काय म्हटले आहे ? मनसुख शाह आणि संजय शाह यांच्या सांगण्यावरून युसूफ वली मोहम्मद साजिदा हा ३५ हून अधिक अज्ञात गुंडांची टोळी घेऊन प्रकल्पाच्या जागेवर अवैधपणे घुसला. या गुंडांनी तेथे उपस्थित असलेल्या क्लासिक ट्रेझरच्या सुरक्षारक्षकांना आणि प्रतिनिधींना बेदम मारहाण केली व प्राणघातक हल्ला चढवला. सुरक्षारक्षकांनी तात्काळ १०० नंबरवर फोन करून पोलिसांकडे मदत मागितली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भोसले घटनास्थळी पोहोचले, मात्र त्यांनी गुंडांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. तसेच, दिंडोशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र शिंदे यांना लवादाच्या आदेशाची प्रत देऊनही पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला नाही. ."न्यायालयाने आणि लवादाने आम्हाला 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, शाह हाऊसकॉनने पोलीस प्रशासन आणि एसआरए प्राधिकरणाची दिशाभूल केली आहे. स्थानिक दिंडोशी पोलिसांना हाताशी धरून, ३५ हून अधिक भाडोत्री गुंडांकरवी आमचे साईट ऑफिस बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला. आम्हाला न्याय मिळावा आणि या सर्व दोषी संचालकांवर व गुंडांवर तात्काळ कठोर कलमांखाली गुन्हा दाखल व्हावा, हीच आमची मागणी आहे. आम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे याबाबत दाद मागितली आहे.".MP Dr. Shrikant Shinde : हिंदुत्व सोडणारेच आता हिंदुत्वाची भाषा करताय.मालाड (पूर्व) येथील राणी सती मार्ग स्थित 'खोत डोंगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'च्या पुनर्विकासाचे हक्क शाह हाऊसकॉनने (SHPL) एका कायदेशीर कराराद्वारे क्लासिक ट्रेझर कंपनीला दिले होते. या बदल्यात मोठी रक्कमही स्वीकारण्यात आली होती. गेल्या ६ महिन्यांपासून क्लासिक ट्रेझरचे सुरक्षारक्षक आणि कंटेनर (साईट ऑफिस) त्या जागेवर तैनात होते. मात्र, SHPL ने अचानक एकतर्फी करार मोडण्याचा प्रयत्न केल्याने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने यावर 'रुबिन वकील' यांची लवाद (Arbitrator) म्हणून नियुक्ती केली. लवादाने १२ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांना या जागेवर 'जैसे थे' (Status Quo) परिस्थिती ठेवण्याचे कडक आदेश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.