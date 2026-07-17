मुंबई

Mumbai News: साईट ऑफिस हटवलं, पण कारवाईची जबाबदारी कुणाची? खोत डोंगरी प्रकरणात पोलीस-SRA आमनेसामने

Malad Redevelopment Project: स्टेटस को आदेश डावलून कारवाई झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खोत डोंगरी पुनर्विकास प्रकल्पातील वाद चिघळला आहे.
Malad Redevelopment Project

Malad Redevelopment Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मालाड परिसरातील खोत डोंगरी या हायप्रोफाईल पुनर्विकास प्रकल्पाच्या जमिनीवरून सुरू असलेला वाद आता थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचला आहे. स्टेटस को असे न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही हे आदेश डावलून, 'क्लासिक ट्रेझर प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या साईट ऑफिसवर झोपडी रिक्त करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही कार्यवाही करताना क्लासिक ट्रेझर्स ला या संबंधी कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती.

Loading content, please wait...
Mumbai
Project
malad