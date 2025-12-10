Mumbai: लोकलमध्ये लटकून प्रवास करण्याच्या प्रवाशांच्या कृतीला निष्काळजी म्हणता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : उपनगरीय लोकलमधून विशिष्ट वेळी प्रवास करताना प्रवाशांना प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागतो. अशावेळी दरवाजावर लटकून आपला जीव धोक्यात घालण्याशिवाय प्रवाशांसमोर पर्याय नाही. हे वास्तव नाकारता येणार नाही. तसेच, प्रवाशांच्या या कृतीला निष्काळजी म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण असे उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली भरपाई न्यायालयाने कायम ठेवली. .लोकलच्या दारात उभे राहून प्रवास करण्याची निष्काळजी प्रतिवादींच्या मुलाच्या अपघाताचे कारण ठरवल्याचा रेल्वे प्रशासनाचा दावा न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावला. रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाने डिसेंबर २००९ मध्ये प्रतिवादींना भरपाई देण्याच्या आदेशाचा केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिले होते..मराठवाड्याला मोठी भेट मिळणार! छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभाग करण्याची संसदेत मागणी; पर्यटन आणि उद्योगाला चालना येणार.पश्चिम रेल्वेवरील भाईंदर ते मरीन लाइन्स स्थानकादरम्यान २८ ऑक्टोबर २००५ रोजी प्रवास करताना प्रतिवादीचा मुलगा लोकलमधून पडला आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान काही दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर मृत प्रवाशाकडे कोणतेही तिकीट किंवा पास आढळला नव्हता, त्यामुळे तो खरा प्रवासी नसल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने न्यायाधिकरणाच्या भरपाईच्या आदेशाला विरोध करताना केला होता..तथापि, पती नेहमीच लोकलने प्रवास करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडे पास होता, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांचा लोकलचा पास आणि ओळखपत्र त्यांच्या पत्नीने न्यायाधिकरणाकडे सादर केले होते. म्हणूनच मृताचा लोकल पास खरा होता हेही सिद्ध झाले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. मृताच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याच्या न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवून न्यायालयाने रेल्वेने दाखल केलेले अपील निकाली काढले. .Mumbai Crime: आधी अश्लील हावभाव, नंतर आरडाओरड करताच रिक्षातून बाहेर ढकलल अन्...; चालकाचं मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य.न्यायालयाचे निरीक्षणविरार-चर्चगेट लोकलमध्ये विशेषतः सकाळी आणि सायंकाळी प्रचंड गर्दी असते. गर्दीमधून मार्ग काढून डब्यात प्रवेश करणे मोठी कसरत असते. भाईंदर रेल्वे स्थानकातही प्रवाशांना लोकलमध्ये शिरकाव करणे दिव्यच असून आजमितीस ही स्थिती तशीच आहे. त्यामुळे गर्दीच्या वेळी एखाद्या प्रवाशाने दाराला लटकून प्रवास करण्याची निष्काळजी दाखवली असल्याचा रेल्वेचा युक्तिवाद स्वीकारण्याजोगे नाही. एखादी व्यक्ती नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त प्रवास करीत असेल आणि गर्दीमुळे डब्यात त्याला दाराजवळ उभे राहून जीव धोक्यात घालण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.