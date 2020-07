नागरिकांना विचार करायला लावणारं भन्नाट ट्विट मुंबई पोलिसांकडून व्हायरल

मुंबई- कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र विळखा घातला आहे. मुंबईत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना आखल्या जात आहे. अत्यावश्यक सेवेतील डॉक्टर्स, पोलीस, नर्सेस अहोरात्र मेहनत घेताहेत. अशातच कोरोनाला रोखण्यासाठी तोंडाला मास्क लावणं, सॅनिटायझरचा वापर करणे तसंच सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणं हे महत्त्वाचं आहे. अशातच कोरोना व्हायरसबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई पोलिस नेहमीच सोशल मीडियावर पोस्ट सक्रियपणे पोस्ट शेअर करीत आहेत. आताही मुंबई पोलिसांनी आणखी एक भन्नाट ट्विट केलं आहे. मुंबई पोलिसांचं हे ट्विट व्हायरल झालं आहे.

मुंबईकरांनो! गणपतीला गावी जायचंय... मग त्याआधी गावकऱ्यांचे नियम जाणून घ्या

सोमवारी मुंबई पोलिसांनी ट्विटरवर एका सीक्रेट मॅसेजसह एक पोस्ट शेअर केली आहे. लोकप्रिय इमोजींचा वापर करुन पोलिसांनी नागरिकांना एक मजबूत जबरदस्त मॅसेज दिला आहे. पोलिसांनी केलेलं हे ट्विट नागरिकांना नक्कीच विचार करणारं लावणारं आहे.

ही पोस्ट शेअर करताना पोलिसांनी लिहिलं की, या मॅसेजचा अर्थ काय आहे? हे जबाबदार मुंबईकरांना नक्कीच माहित असेल. इमोजीनं भरलेल्या ट्विटमध्ये सर्वांसाठी एक सीक्रेट मॅसेज आहे. पोलिसांनी या ट्विटमध्ये हॅगटॅगचाही वापर केला आहे. #EmojisForMumbai हा हॅशटॅग ट्विटच्या शेवटी वापरला आहे.

Responsible Mumbaikars know what this message means.#EmojisForMumbai

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 6, 2020