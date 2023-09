By

मुंबई : कोविड काळातील कथीत खिचडी घोटाळ्याबाबत खळबळ उडवून देणारी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. युवा सेनेचे सरचिटणीस सूरज चव्हाण आणि अमोल कर्तीकर यांची आज गुन्हे शाखेकडून चौकशी पार पडली. या चौकशीत दोघांच्या बँक खात्यांच्या तपशीलाबाबत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. (Khichadi Scam Suraj Chavan Amol Kirtikar in trouble details of bank accounts came front)

आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात सूरज चव्हाण आणि अमोल किर्तीकर या दोघांची कथित खिचडी घोटाळा प्रकरणी चौकशी झाली. दोघांच्या बँक खात्याची सध्या चौकशी सुरु आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, किर्तीकरांच्या खात्यात ५१ लाख रुपये तर चव्हाण यांच्या खात्यात ३७ लाख रुपये जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

कोण आहेत सूरज चव्हाण, अमोर किर्तीकर?

सूरज चव्हाण हे आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय तर अमोल किर्तीकर हे शिंदे गटासोबत असलेले खासदार गजानन किर्तीकर यांचे चिरंजीव आहेत.