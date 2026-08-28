मुंबई

Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार

Mumbai Crime: बोरीवली स्थानकात धक्कादायक घटना घडली आहे. दरवाजात उभं राहण्यावरुन झालेल्या वादात एका तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकलल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Youth Pushed off from local train

Youth Pushed off from local train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत लोकलमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून किरकोळ वादामुळे मोठ्या दुर्घटना घडत आहेत. मागील आठवड्यात माहीम-वांद्रे दरम्यान लोकलमधील वादामुळे एका ६५ वर्षीय व्यक्तीला जीव गमवावा लागला होता. मुंबई लोकलमधील ही घटना निवळली नसून पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लोकलमध्ये दाराजवळ उभं राहिल्यामुळे झालेल्या वादात एका व्यक्तीने तरुणाला लाथ मारून ढकलल्याचे समोर आले आहे.

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