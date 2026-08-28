Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार

मुंबई : मुंबईत लोकलमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून किरकोळ वादामुळे मोठ्या दुर्घटना घडत आहेत. मागील आठवड्यात माहीम-वांद्रे दरम्यान लोकलमधील वादामुळे एका ६५ वर्षीय व्यक्तीला जीव गमवावा लागला होता. मुंबई लोकलमधील ही घटना निवळली नसून पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लोकलमध्ये दाराजवळ उभं राहिल्यामुळे झालेल्या वादात एका व्यक्तीने तरुणाला लाथ मारून ढकलल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता. २५) रोजी गोरेगाव-बोरिवलीदरम्यान सायंकाळी ८ वाजून ४१ मिनिटांच्या सुमारास घडली आहे. लोकलच्या दरवाजात उभे राहण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर जीवघेणा हल्ल्यात झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेत २४ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी झाला असून या प्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी नालासोपारा येथील आरोपी राहुलकुमार पांडे याला अटक केली आहे..Pune Mumbai Intercity: पुणे-मुंबई इंटरसिटीच्या डबे वाढवण्याला ‘ब्रेक’; फलाट आणि पिट लाइन अपुरी, प्रवाशांना नाहक फटका.नेमके काय घडले?जखमी तरुण तौसिफ शेख (२४) नालासोपारा येथील रहिवासी असून तो कारपेंटर म्हणून काम करतो. मंगळवारी रात्री तौसिफ त्याचा सहकारी हुसेन अलीसोबत गोरेगावहून विरारच्या दिशेने जायला निघाला. यावेळी त्यांनी धीमी लोकल पकडून तो सामान्य डब्यात दरवाजाजवळ उभा होता. ट्रेन कांदिवली स्थानकात पोहोचता आरोपी राहुलकुमार पांडे (३०) देखील त्याच डब्यात चढला..राहुलकुमार पांडे लोकलमध्ये चढताच तौसिफ आणि हुसेनसमोर उभा राहिला. मात्र गर्दी होऊ नये आणि इतर प्रवाशांना उतरण्यास अडचण होऊ नये, यासाठी तौसिफने पांडेला आत सरकण्यास सांगितले. यामुळे या दोघात मोठा वाद होताच या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. तथापि, बोरिवली स्थानकातून लोकल सुटल्यानंतर आरोपी पांडेने तौसिफला पाठीवर जोरदार लाथ मारली, ज्यामुळे तौसिफ धावत्या लोकलमधून खाली पडला आणि जखमी झाला..Mumbai News: 'राजावाडी'त तीन अर्भकांचा मृत्यू, घाटकोपर रुग्णालयातील खळबळजनक प्रकार .या घटनेनंतर तौसिफ जखमी अवस्थेत बोरिवली स्थानकात पोहोचताच रेल्वे पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षात नेले. त्यानंतर जखमी तौसिफला पुढील उपचारासाठी कांदिवलीतील डॉ. आंबेडकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तसेच तौसिफचा सहकारी हुसेन अली याने राहुलकुमार पांडेला रेल्वे पोलिसांच्या चौकीत आणले असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.