Mumbai Crime: सोबत राहण्यास पत्नीचा नकार, पतीनं भर रस्त्यात गाठलं; आधी वाद नंतर चाकूने... मुंबईत रक्तरंजित थरार

मुंबई : मुंबईमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. भर रस्त्यात पतीने त्याच्या पत्नीची हत्या केल्याचा प्रकार घडला आहे. पती-पत्नीमध्ये सातत्याने वाद होत असल्याच्या कारणामुळे कंटाळून पत्नीने सोबत राहण्यास नकार दिला. हा राग मनात ठेऊन संतापून नवऱ्याने त्याच्या बायकोलाच संपवले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरीच्या मरोळ भागात २८ फेब्रूवारी रोजी दुपारी ४ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास ही खळबळजनक घटना घडली. दोघांमध्ये वाद असल्याने पत्नी वेगळी राहत होती. हाच राग मनात ठेवून भर रस्त्यात पत्नीवर चाकूने सपासप वार करत तिची हत्या केली. या घटनेदरम्यान घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Mumbai Crime News: आठवीतील मुलांनी आपल्याच मित्राला संपवले, आधी बेदम मारहाण करुन जीव घेतला अन् मग तलावात मृतदेह फेकला.दरम्यान, हल्ल्यानंतर महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून या प्रकरणात आरोपीविरोधात एमआयडीसी पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून रक्ताने माखलेले कपडे जप्त केले आहेत. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. .सध्या या घटनेचा अधिक तपास सुरु असून हत्या पूर्वनियोजित असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर आरोपीला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..Mumbai News: महिलांच्या हातामध्ये आता 'पॅनिक बटण', यात्री अॅपमध्ये 'एसओएस' फीचर; वापर कसा करायचा?