Mumbai Crime: टोपीवरून वाद पेटला; व्यक्तीनं गरोदर महिलेच्या पोटात लाथ मारली, होत्याचं नव्हतं झालं अन्... परिसरात हळहळ

कल्याण : डोक्यावरील टोपी काढून ती टोपी आरोपीन स्वताच्या डोक्यात घातली. त्यानंतर हीच टोपी तक्रारदार यांनी आरोपीच्या डोक्यावरून काढून आपल्या मित्राला पुन्हा परत दिली. याच गोष्टीचा आरोपीला राग येऊन शेजाऱ्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. या हाणामारीत आरोपीने गरोदर असलेल्या महिलेच्या पोटात जोरात लाथ मारल्याने तिच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .ही घटना कल्याण नजीक मोहने गावातील लहूजीनगरच्या मैदानात घडली आहे. याप्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. बाबा उर्फ नवाब अस्लम शेख (वय २४) , शबीर अस्लम शेख (वय ३५), अपसर अस्लम शेख (वय ३०) शहारुख शेख (वय २७ ) (सर्व राहणार लहूजीनगर, मोहने) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे असून चारही आरोपी फरार झाले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार मोनू फुलारी (वय २१) हा मोहने गावातील लहूजीनगर मध्ये राहत असून त्याच्याच शेजारी चारही आरोपी कुटूबांसह राहतात. त्यातच ९ डिसेंबर रोजी रात्री साडे आठ वाजल्याच्या सुमरास लहूजीनगरच्या मैदनात आरोपी बाबा उर्फ नवाब याने तक्रारदार मोनू यांचा मित्र बिगर कांबळे यांच्या डोक्यातील टोपी काढून स्वताच्या डोक्यात घातली. त्यानंतर हीच टोपी तक्रारदार मोनू यांनी आरोपीच्या डोक्यावरून काढून मित्र कांबळे यांना परत दिली. .टोपी काढल्याच्या रागातून आरोपी बाबा उर्फ नवाब याने मारहाण करत इतर आरोपींना बोलवून तक्रारदार मोनू आणि त्याच्या मित्र बिगर कांबळे या दोघांना हॉकीस्टिकने बेदम मारहाण करीत असतना तक्रारदार मोनू यांची मावशी या भांडण सोडविण्यासाठी आल्या असता आरोपी शहारुख याने त्यांच्या पोटात जोरात लाथ मारली..खळबळजनक बाब म्हणजे त्या गोरदार होत्या. त्यातच त्यांच्या पोटात आरोपीन लाथ मारल्याने त्यांच्या बाळाचा पोटातच मृत्यू झाला. दरम्यान,त्या महिलेला मुंबईतील सायन रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या पोटातील मृत्यू बाळ तातडीने शाश्त्रक्रिया करून बाहेर काढल्यान त्यांचा जीव बचावला. याप्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात चारही आरोपीवर गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरु केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमरनाथ वाघमोडे यांनी दिली आहे..