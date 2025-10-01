Thane Crime: बेकायदा बंगला उभारणी प्रकरणी भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हा, डोंबिवलीत दोघांवर गुन्हा दाखल

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील महात्मा फुले रोडवरील मौजे नवागाव महसुली हद्दीत गायकवाड वाडी भागात कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता एका बंगल्याची बेकायदा उभारणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दोघा जणांवर पालिकेचे ह 'प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांच्या पुढाकाराने अधीक्षक अर्जुन वाधमारे यांनी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दाखल तक्रारी नुसार पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना आणि नियोजन अथिनियमाने (एमआरटीपी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. .विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात पालिकेने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, नितीन नामदेव गायकवाड आणि विश्वनाथ नामदेव गायकवाड यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता मौजे नवागाव महसुली ह्दीतील गायकवाड वाडी परिसरात बंगल्याची बेकायदा उभारणी केली आहे. .Dussehra Festival: दसरा महागला, आवक घटली! फुलबाजार ‘सोन्या’ने सजला.हे दोघे ही गायकवाड वाडीतील बजरंग कृपा इमारती समोरील रुक्मिणी निवास येथे राहतात. नितीन आणि विश्वनाथ यांनी बेकायदा बंगल्याची उभारणी केल्याची तक्रार पालिकेच्या ह प्रभागात दाखल झाली. त्याप्रमाणे सहाय्यक आयुक्तांनी हा बंगला उभारणाऱ्या नितीन आणि विश्वनाथ यांना या बंगल्याची अधिकृतता सिध्दता करणारी कागदपत्र दाखल करण्यासाठी आणि सुनावणीला हजर राहण्यासाठी नोटिसा बजावल्या..पुरेसा अवधी देऊनही नितीन आणि विश्वनाथ हे पालिकेच्या सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. तसेच त्यांनी बांधकामांची अधिकृत कागदपत्र पालिकेत दाखल केली नाहीत. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर गायकवाड बंधूंचे बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत घोषित केले. हे बांधकाम नोटीस दिल्यापासून 15 दिवसात भुईसपाट करण्याचे निर्देश दिले..जगातील पहिला 5G स्मार्टफोन कोणत्या कंपनीने बाजारात आणला होता?.या आदेशाप्रमाणे नितीन आणि विश्वनाथ यांनी बंगल्याचे बांधकाम स्वतःहून तोडून घेतले नाही. पालिकेच्या नोटिसीचे अनुपालन करण्यास कसूर केली. यामुळे पालिका अधीक्षक वाघमारे यांनी नितीन आणि विश्वनाथ गायकवाड यांच्या विरुध्द विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.