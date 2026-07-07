मुंबई

Powai Lake: मुंबईकरांची धडधड वाढली! तलावातून 7 फूट मगर बाहेर आली; नागरिकांची धावपळ, वन विभागाने अनर्थ टाळला

Mumbai Crocodile Rescue: मुंबईतील पवई तलावाजवळील मोरारजी नगरमधील एका दर्ग्याजवळ सुमारे ७ फूट लांबीचा मगर आढळून आला. वन विभागाने या सरपटणाऱ्या प्राण्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी सुरू केली.
Powai Lake Crocodile Rescue

Powai Lake Crocodile Rescue

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील पवई तलावाजवळील मोरारजी नगर भागात मंगळवारी एका दर्ग्याजवळ सुमारे सात फूट लांबीचा मगर आढळल्याने घबराट पसरली. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि घटनास्थळी लोकांची मोठी गर्दी जमली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रहिवाशांनी त्वरित वनविभागाला याची माहिती दिली. माहिती मिळताच वनविभागाचे पथक आणि प्रशिक्षित बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले.

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