Powai Lake: मुंबईकरांची धडधड वाढली! तलावातून 7 फूट मगर बाहेर आली; नागरिकांची धावपळ, वन विभागाने अनर्थ टाळला

मुंबई : मुंबईतील पवई तलावाजवळील मोरारजी नगर भागात मंगळवारी एका दर्ग्याजवळ सुमारे सात फूट लांबीचा मगर आढळल्याने घबराट पसरली. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि घटनास्थळी लोकांची मोठी गर्दी जमली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रहिवाशांनी त्वरित वनविभागाला याची माहिती दिली. माहिती मिळताच वनविभागाचे पथक आणि प्रशिक्षित बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. .पथकाने सर्वप्रथम त्या परिसराभोवती सुरक्षिततेसाठी घेरा घातला. जमलेल्या लोकांना सुरक्षित अंतर राखण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर, अत्यंत काळजीपूर्वक बचाव मोहीम राबवण्यात आली. काही प्रयत्नांनंतर, त्या मगरीला कोणतीही दुखापत न होता सुरक्षितपणे पकडण्यात आले. या मोहिमेदरम्यान, मगरीला कोणतीही इजा होणार नाही आणि आसपास उपस्थित असलेल्या लोकांच्या सुरक्षिततेलाही कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर.वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुटकेनंतर त्या मगरीला सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले असून तिची वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. प्राथमिक तपासणीनुसार तिची प्रकृती सामान्य आणि स्थिर आहे. वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाल्यावर तिला तिच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडले जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात तलाव, डोह आणि इतर जलाशयांमधील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे मगरी अनेकदा अन्न किंवा सुरक्षित आश्रयाच्या शोधात काठाकडे येतात..अशा वेळी घाबरून न जाता लोकांनी त्वरित वनविभागाला सूचित करावे. कोणत्याही वन्यप्राण्याजवळ जाणे, त्याला डिवचणे किंवा स्वतःहून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकते. पवई तलाव किंवा त्याच्या आसपासच्या परिसरात मगर किंवा इतर कोणतेही वन्यप्राणी आढळल्यास नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवावे, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे..Mumbai Rain: आपदा मे अवसर! पुराच्या पाण्यात वॉटर पार्कसारखा एन्जॉय, नालासोपाऱ्यातला व्हिडिओ व्हायरल.अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशिक्षित बचाव पथक सदैव सज्ज असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. वेळेवर मिळालेल्या माहितीमुळे वन्यप्राण्यांची सुरक्षितता तसेच मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.