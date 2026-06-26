Mumbai CSMT-Kurla Rail Project: सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिकेला १७ वर्षांनंतर गती; दादरमधील २७ अतिक्रमणे हटली, विद्याविहार-परळ ट्रॅकसाठी २७.४३ कोटींची निविदा

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबई उपनगरी रेल्वेची क्षमता वाढविण्यासाठी २००८-०९ मध्ये मंजूर झालेला सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्प तब्बल १७ वर्षांच्या विलंबानंतर अखेर निर्णायक टप्प्यात दाखल झाला आहे. प्रकल्पातील प्रमुख अडथळे ठरलेल्या भूसंपादन आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्यानंतर मध्य रेल्वेने विद्याविहार ते परळ दरम्यानच्या ट्रॅकच्या उर्वरित कामासाठी २७.४३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष ट्रॅक कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..२००८-०९ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाचा प्रारंभीचा अंदाजित खर्च अवघा ११५ कोटी रुपये होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये प्रकल्पाला गती देत कुर्ला-परळ टप्पा मार्च २०२० आणि परळ-सीएसएमटी टप्पा मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, भूसंपादन, गिरणी जमिनींचे हस्तांतरण, अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय विलंब यांमुळे हे लक्ष्य साध्य होऊ शकले नाही. उलट, २०२१ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या प्रकल्पासाठी २०२६ मध्येही ट्रॅकच्या उर्वरित कामाची निविदा काढण्याची वेळ रेल्वे प्रशासनावर आली आहे..अतिक्रमणे हटताच मार्ग मोकळाप्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेल्या दादर (पूर्व) परिसरातील २७ कायमस्वरूपी अतिक्रमणांवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे मार्गिकेसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय गिरणी जमिनींचे हस्तांतरण आणि इतर भूसंपादन प्रक्रियेलाही गती मिळाल्याने आता विद्याविहार ते परळ दरम्यान ट्रॅकच्या शिल्लक कामासाठी निविदा काढण्यात आली आहे..ट्रॅक कामाला प्रत्यक्ष गतीया टप्प्यात नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकणे, स्लीपर बसविणे, बॅलास्ट टाकणे, पॉइंट्स आणि क्रॉसिंगची उभारणी, ट्रॅक जोडणी तसेच अंतिम तांत्रिक चाचण्या यांसह उर्वरित ट्रॅकची सर्व कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. दोन वर्षात काम पूर्ण करावे लागणार आहे. या कामाची निविदा जाहीर झालेली आहे..मुंबईकरांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षासध्या सीएसएमटी ते कुर्ला दरम्यान जलद लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्या एकाच मार्गिकेचा वापर करतात. त्यामुळे लोकल सेवा वारंवार विस्कळीत होते. स्वतंत्र पाचवी-सहावी मार्गिका सुरू झाल्यानंतर मेल-एक्स्प्रेस आणि उपनगरीय लोकलची वाहतूक स्वतंत्रपणे करता येणार आहे. परिणामी लोकल फेऱ्या वाढविणे, वेळापत्रक अधिक नियमित करणे, विलंब कमी करणे आणि लाखो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ व वेगवान करणे शक्य होणार आहे..प्रतीक्षा अद्याप कायमतज्ज्ञांच्या मते, मुंबईतील वाढत्या प्रवासीसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ही मार्गिका केवळ एक पायाभूत सुविधा नसून मध्य रेल्वेची क्षमता वाढविणारा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मात्र, १७ वर्षांच्या विलंबानंतर निविदा निघाली असली तरी प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी २४ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने मुंबईकरांना या मार्गिकेचा लाभ मिळण्यासाठी अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..ग्राफिक्स -- मंजुरी : २००८-०९- रखडलेला कालावधी : १७ वर्षे- एकूण लांबी : सुमारे १७.६० किमी- २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य, मात्र पूर्ण झाले नाही- दादरमध्ये २७ कायमस्वरूपी अतिक्रमणे हटविण्यात आली- सध्याचा टप्पा : विद्याविहार-परळ ट्रॅकचे उर्वरित काम- निविदेची रक्कम : २७.४३ कोटी- काम पूर्ण करण्याचा कालावधी : २४ महिने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.