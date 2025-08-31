CSMT परिसरात मराठा आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका, बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी वाचवला जीव

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसीत समावेश करावा या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो बांधव राज्यभरातून आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. अंतरवाली सराटीहून सुरू झालेलं आंदोलन मुंबईत पोहोचलं आहे. दरम्यान, आतापर्यंत दोन आंदोलकांचा आंदोलनावेळी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दोन्ही आंदोलकांचा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाला. तर आज एका आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका आला. पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्यानं त्याला वाचवण्यात यश आलं. .मुंबईत आझाद मैदानात शनिवारी आंदोलन सुरू असताना विजय घोगरे या लातूरच्या तरुणाला हृदयविकाराचा झटका आला होता. यानंतर त्याला जेजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं होतं. पण उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता. तर त्याआधी दोन दिवसांपूर्वी शिवनेरीवरही एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. या घटनांमुळे आंदोलकांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालंय. यातच आता आणखी एका आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका आल्यानं खळबळ उडालीय..सुप्रिया सुळेंसमोर शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी, फडणवीस म्हणाले, हुडदंगबाजीने काहीच मिळणार नाही, आरक्षण....सीएसएमटी स्थानकासमोरच आंदोलक तरुणाला हृदयविकाराचा झटका आला. त्यावेळी तिथं जवळच असणाऱ्या डॉक्टर दिलीप निकम यांनी तातडीनं आंदोलकावर उपचार केले. यामुळे आंदोलकाचा जीव वाचवण्यात यश आलं. दिलीप निकम हे बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असून ते कॅन्सर विभागाचे प्रमुख आहेत. अचानक आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका आल्यानं इतर सहकाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. तेव्हा जवळच असलेल्या डॉक्टर दिलीप निकम यांनी आंदोलकाचा जीव वाचवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.