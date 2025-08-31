मुंबई

CSMT परिसरात मराठा आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका, बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी वाचवला जीव

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन सुरू असून या आंदोलनावेळी सीएसएमटी परिसरात एका आंदोलक तरुणाला हृदयविकाराचा झटका आला. सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्यानं त्याचा जीव वाचवण्यात यश आलं.
Heart Attack at CSMT Protest: Bombay Hospital Doctors Respond
Heart Attack at CSMT Protest: Bombay Hospital Doctors Respond
सूरज यादव
Updated on

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसीत समावेश करावा या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो बांधव राज्यभरातून आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. अंतरवाली सराटीहून सुरू झालेलं आंदोलन मुंबईत पोहोचलं आहे. दरम्यान, आतापर्यंत दोन आंदोलकांचा आंदोलनावेळी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दोन्ही आंदोलकांचा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाला. तर आज एका आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका आला. पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्यानं त्याला वाचवण्यात यश आलं.

Mumbai
Maratha Reservation
maratha protest
Manoj Jarange Patil

