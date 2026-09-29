CSMT Mega Block : सीएसएमटीवर ७५ दिवसांचा ब्लॉक; आठ मेल-एक्स्प्रेस दादर, ठाण्यातच थांबणार, १ ऑक्टोबरपासून प्रवाशांना फटका

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) पुनर्विकासाच्या कामासाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ तसेच स्टेब्लिंग लाइन १५ वर ७५ दिवसांचा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. १ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत हा ब्लॉक राहणार आहे. त्यामुळे सीएसएमटीकडे येणाऱ्या आठ मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचा प्रवास दादर किंवा ठाणे स्थानकातच संपविण्यात येणार आहे..या कालावधीत प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ तसेच स्टेब्लिंग लाइन १५ वर पायाभरणी आणि इतर आवश्यक कामे केली जाणार आहेत. काम पूर्ण होईपर्यंत या प्लॅटफॉर्मवरून रेल्वे वाहतूक बंद राहणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर हे प्लॅटफॉर्म रेल्वे वाहतुकीसाठी पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात येतील..दादरमध्ये सात गाड्यांचा प्रवास संपणार११००२ बल्लारशाह-सीएसएमटी नंदीग्राम एक्स्प्रेस, १२८१० हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, १२११२ अमरावती-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, ११०२० भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेस, २२१२० मडगाव-सीएसएमटी तेजस एक्स्प्रेस, २२१४४ बिदर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस आणि २२१०८ लातूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस या सात गाड्यांचा प्रवास दादर स्थानकातच संपविण्यात येणार आहे..मंगळुरू एक्स्प्रेस ठाण्यातच थांबणार१२१३४ मंगळुरू-सीएसएमटी एक्स्प्रेसचा प्रवास ठाणे स्थानकातच संपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गाडीने सीएसएमटीपर्यंत जाणाऱ्या प्रवाशांना ठाणे येथून पुढील प्रवासाची पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे..पुनर्विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी ब्लॉकसीएसएमटी पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी प्लॅटफॉर्म क्रमांक १६ आणि १७ वर ब्लॉक घेण्यात आला होता. आता पुढील कामांसाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ वर ब्लॉक घेण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने हे काम आवश्यक असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. ब्लॉकमुळे होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाने दिलगिरी व्यक्त केली असून, प्रवाशांनी त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.