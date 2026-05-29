CSMT ब्लॉकला मुदतवाढ! १३ जूनपर्यंत गाड्या दादर-ठाण्यापर्यंतच धावणार, प्रवाशांचे हाल होणार; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या पुनर्विकासासाठी रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीमार्फत विविध कामे सुरू आहेत. यामुळे सीएसएमटी स्थानकाच्या फलाट क्रमांक १६ आणि १७ वर ट्राफिकब्लॉक सुरु आहे. २९ मे २०२६ पासून पुढील १० दिवस म्हणजेच ८ मे पर्यंत हा ब्लॉक घेतला जाणार होता. मात्र आता या ब्लॉकमध्ये वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ब्लॉकला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) केलेल्या मागणीनुसार हा ब्लॉक आता १३ जूनपर्यंत सुरु राहणार आहे. यावेळी मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.दरम्यान, सीएसएमटी ब्लॉक कालावधीत फलाट क्रमांक १६ आणि १७ फलाटांवरून होणारी लांबपल्ल्याची वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली आहे. तर काही फलाटांवरील गाड्या इतर फलाटांवर वळवल्या आहेत. तसेच या काळात ९ मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या दादर किंवा ठाण्यातच अशी माहिती आहे. यामुळे प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..कोणत्या गाड्यांवर परिणाम होणार?सीएसएमटी ब्लॉक कालावधीत अमरावती-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (12112), बल्लारशाह -सीएसएमटी नंदीग्राम एक्स्प्रेस (11002), हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (12810), भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेस (11020), बिदर - सीएसएमटी एक्स्प्रेस (22108), लातूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (22108) आणि मडगाव - सीएसएमटी तेजस एक्स्प्रेस (22120) या गाड्या दादरपर्यंत चालवण्यात येणार आहेत..तर मंगळूर- सीएसएमटी एक्स्प्रेस ही गाडी ठाणे स्थानकातच थांबवण्यात येणार आहे. या सर्व गाड्या दादर सीएसएमटी आणि ठाणे-सीएसएमटी दरम्यान १३ जूनपर्यंत बंद राहणार आहेत..Vaibhav Sooryavanshi च्या प्रभावाखाली झाकून जाण्यापेक्षा, यशस्वी जैस्वाल याला RR सोडण्याचा सल्ला; Mumbai Indians योग्य पर्याय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.