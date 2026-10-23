Mumbai News: सीएसएमटी स्थानकावर छताचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, 2 प्रवासी जखमी

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी स्थानकावर मोठी दुर्घटना घडली आहे. सीएसएमटीच्या बुकिंग हॉलजवळ छताचा भाग कोसळून घटना घडली आहे. या घटनेत 2 प्रवासी जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचारासाठी नजिकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र प्रवाशांची गर्दी असताना घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएसएमटी मुंबईतील प्रमुख आणि अत्यंत वर्दळीचे रेल्वे स्थानक आहे. याठिकाणी तिकिट घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ दुर्घटनाग्रस्त भागात आरएलडीएकडून काम सुरू होते. यादरम्यान छताचा काही भाग कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत दोन प्रवासी जखमी झाले असून जखमी प्रवाशांना उपचारांसाठी सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Central Railway: कल्याण-कसारा विशेष ब्लॉकचा प्रवाशांना फटका! लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्या उशिराने धावणार; पाहा नवे वेळापत्रक.जखमींची माहितीसीएसएमटी रेल्वे स्थानकावरील दुर्घटनेत विनायक बाळू हटकर (वय २८) आणि अयान नौशाद मातवणकर (वय २४) हे दोन प्रवासी जखमी झाले आहेत. विनायक हटकर यांच्या डोक्याच्या उजव्या बाजूला दुखापत झाली आहे. तर मातवणकर यांना डाव्या डोळ्याजवळ उजव्या खांद्याच्या मागील भागावर आणि मानेवर दुखापत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.