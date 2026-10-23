मुंबई

Mumbai News: सीएसएमटी स्थानकावर छताचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, 2 प्रवासी जखमी

CSMT Railway Station Accident : सीएसएमटी स्थानकावर छताचा भाग कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत 2 प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
CSMT station roof collapse

CSMT station roof collapse

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी स्थानकावर मोठी दुर्घटना घडली आहे. सीएसएमटीच्या बुकिंग हॉलजवळ छताचा भाग कोसळून घटना घडली आहे. या घटनेत 2 प्रवासी जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचारासाठी नजिकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र प्रवाशांची गर्दी असताना घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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