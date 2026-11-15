मुंबई

Mumbai News: सीएसएमटी पुनर्विकासासाठी १२८ झाडांवर कुऱ्हाड, ५६ झाडे तोडण्यास पालिकेची मंजुरी

CSMT railway station redevelopment : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकाचे पुनर्विकास केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी परिसरातील तब्बल १२८ झाडे बाधित होणार आहेत.
CSMT railway station
CSMT Station

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकाच्या प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पात परिसरातील तब्बल १२८ झाडे बाधित होणार आहेत. यापैकी ५६ झाडे तोडण्यात येणार असून, ७२ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण केले जाणार आहे.

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