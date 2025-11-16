मुंबई

Mumbai News: CSMTचा पुनर्विकास कधी होणार? २४५० कोटी खर्च, मुदत संपायला २ महिने उरले पण ८० टक्के काम बाकी

CSMT Railway Station Redevelopment : CSMTचे पुनर्विकासाचे काम ७ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्णत्व आणण्याची मुदत आहे. मात्र हे काम २२ टक्केच पूर्ण झाल्यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : युनेस्कोच्या वारसा सूचीतील भव्य छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्‍हणजे शंभराहून अधिक वर्षांची वास्तुकला, दगडी शिल्पांची दिमाखदार सजावट आणि दररोजच्या लाखो प्रवासाशांच्या धावपळीचे ठिकाण. या वारसास्थळाचे आधुनिक रूपांतर करून जागतिक दर्जाचे स्‍थानक उभे करण्याचे २,४५० कोटींचे स्वप्न मोठ्या घोषणांसह सुरू झाले, पण आज चित्र निराशाजनक आहे.

