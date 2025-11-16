Mumbai News: CSMTचा पुनर्विकास कधी होणार? २४५० कोटी खर्च, मुदत संपायला २ महिने उरले पण ८० टक्के काम बाकी

नितीन बिनेकरमुंबई : युनेस्कोच्या वारसा सूचीतील भव्य छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणजे शंभराहून अधिक वर्षांची वास्तुकला, दगडी शिल्पांची दिमाखदार सजावट आणि दररोजच्या लाखो प्रवासाशांच्या धावपळीचे ठिकाण. या वारसास्थळाचे आधुनिक रूपांतर करून जागतिक दर्जाचे स्थानक उभे करण्याचे २,४५० कोटींचे स्वप्न मोठ्या घोषणांसह सुरू झाले, पण आज चित्र निराशाजनक आहे. .‘रेल मॉल’ या संकल्पनेत १०० लिफ्ट, ७५ एस्केलेटर्स, १० ट्रॅव्हलॅटर्स, दोनमजली शॉपिंग क्षेत्र आणि १,७०० वाहनांची मल्टिलेव्हल पार्किंग व्यवस्था असे अनेक आकर्षक उपक्रम सांगितले गेले. पुनर्विकास प्रकल्पास ७ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्णत्व आणण्याची मुदत असूनही प्रत्यक्ष प्रगती फक्त २२ टक्क्यांवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Thane News: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! ठाण्यातील 'हा' ब्रिज बंद राहणार; किती महिने अन् का? .प्रकल्पाला सुरुवात होऊन दोन वर्षे उलटली; पण डेक स्ट्रक्चर, तिकीट काउंटरचे स्थलांतर, प्रवासी मार्गांचा विस्तार, प्रतीक्षालयांचे दर्जा उन्नयन यांसारखी मूलभूत कामेदेखील रेंगाळली आहेत. अर्धवट बांधकाम, बॅरिकेडिंग आणि धुळीने भरलेल्या तात्पुरत्या मार्गांमुळे स्टेशनचा मूळ नजारा हरवू लागला आहे..घोषणांचा गाजावाजादिव्यांगांसाठी विशेष सोयी, सौरऊर्जा प्रकल्प, जल पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, स्वतंत्र आगमन-प्रस्थान मार्ग या सर्व सुविधा कागदावर चमकत असल्या तरी प्रगतीचा वेग पाहता त्या निश्चित मुदतीत उपलब्ध होतील का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. दरम्यान, बॅरिकेडिंग, बदललेले मार्ग, अडथळे आणि गोंधळलेल्या व्यवस्थेमुळे लाखो प्रवाशांची दररोजची गैरसोय पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. वारसास्थळ असलेल्या या स्टेशनचे संपूर्ण स्वरूपच सध्या अस्ताव्यस्त झाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते..कंत्राटदार सुस्त, प्रशासन मौनातकंत्राटदाराच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेल्वेकडून नियमित आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते; परंतु जमिनीवर दिसणारी प्रगती अत्यल्प आहे. प्रकल्पातील विलंबाबाबत कोण जबाबदार तसेच कामाला गती कशी देणार, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही..Palghar News: भररात्री स्मशानभूमीत भयंकर कृत्य, सकाळ होताच लोक हादरले! पालघरमध्ये नेमकं काय घडलं? .प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता७ जानेवारी २०२६ ही कामाची निश्चित पूर्ण होण्याची तारीख अजूनही कागदावर कायम ठेवण्यात आली आहे. परंतु उर्वरित ७८ टक्के काम दीड महिन्यात पूर्ण करणे तांत्रिकदृष्ट्याही अशक्य आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणखी किती लांबणीवर जाणार, हा प्रश्न प्रवाशांना पडू लागला आहे..नियोजन बिघडलेवातानुकूलित प्रतीक्षालये, प्रगत प्रवासी मार्ग, मल्टिलेव्हल पार्किंग, शॉपिंग मॉल, सौरऊर्जा प्रकल्प, जल पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापन असे अनेक घटक समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे. परंतु सध्याच्या स्थितीवरून या सुविधा नियोजित वेळेत मिळतील, अशी आशा करणे कठीण आहे..२०२३ मध्ये काम सुरूप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेला कालावधी : ३० महिनेकरारावर स्वाक्षरी : १ जून २०२३काम सुरू करण्याची अधिकृत तारीख : १० जुलै २०२३काम पूर्ण करण्याची तारीख ७ जानेवारी २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.