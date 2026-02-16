मुंबई

गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL

Man Sleep On Railway Track: लोकल गाड्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर एक तरूण झोपलेल्या अवस्थेत आढळल्याचे समोर आले. या घटनेमुळे स्थानकावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
मुंबई : मुंबईतील गजबजलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर आज सकाळी एक धक्कादायक प्रकार घडला. लोकल गाड्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर एक अवलिया झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेमुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली असून स्थानकावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

