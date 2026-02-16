गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL

मुंबई : मुंबईतील गजबजलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर आज सकाळी एक धक्कादायक प्रकार घडला. लोकल गाड्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर एक अवलिया झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेमुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली असून स्थानकावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर रेल्वे ट्रॅकवर एक माणूस झोपल्याचे आढळून आले. आज (ता. १६ फेब्रुवारी) रोजी ही घटना घडली. प्रवाशांनी ही बाब तात्काळ रेल्वे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन रेल्वे पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेत संबंधित व्यक्तीला सुरक्षितरित्या ताब्यात घेतले. त्यामुळे संभाव्य अपघात टळला आणि मोठी दुर्घटना होण्यापासून बचाव झाला..Sunil Tatkare On NCP: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण होणार का? भवितव्य सांगून सुनील तटकरेंचं मोठं वक्तव्य; काय म्हणाले?.दरम्यान, या घटनेवेळी समोरून लोकल गाडी येत असल्याने काही क्षणांसाठी स्थानकावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तसेच या घटनेनंतर काही काळ प्लॅटफॉर्मवरील हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. सध्या रेल्वे पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तीची चौकशी सुरू असून तो प्लॅटफॉर्मवर कसा पोहोचला याचा तपास केला जात आहे. त्याचबरोबर सदर व्यक्तीवर रेल्वे कायदा कलम 145 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये दुपारी 3 वाजल्याचे सुमारास फ्लॅटफॉर्म क्रमांक एक वर मद्यधुंद अवस्थेत एक व्यक्ती रेल्वे रुळावर झोपला असल्याचे दिसत आहे. सदर व्यक्ती रेल्वे रुळावर झोपल्याकरणाने काही वेळ रेल्वे विस्कळीत झाली असून त्या व्यक्तीस बाजूला करून पुन्हा रेल्वे सुरळीत सुरू झाली..Sunil Tatkare: अजितदादांचं विमान पाडलं की पडलं? तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.