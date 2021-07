गोवंडीत बसमध्ये महिलेचा विनयभंग करणाऱ्याला खाकीचा दणका

By

मुंबई : मुंबईत (Mumbai) स्त्रिया असुरक्षित (ladies insecure) असल्याची घटना पून्हा एकदा समोर आली आहे. गोवंडीमध्ये (govandi) बस प्रवासादरम्यान (Bus traveling) महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्शकरून तिच्यासमोर पॅन्टची चेन काढून अश्लील वर्तणूक (Misbehaving) करणाऱ्याला गोवंडी पोलिसांनी अटक केली आहे. ( culprit arrested for misbehaving with woman in govandi bus traveling-nss91)

सुभान युनुस अली 29असे या आरोपीचे नाव आहे. वाशी नवी मुंबई परिसरात राहणारी 25 वर्षीय महिला बसने प्रवास करत होती. त्यावेळी आरोपी पीडितेच्या शेजारी येऊन उभा राहिला. कालांतराने त्याने महिलेला स्पर्श करण्यास सुरूवात केली. सुरवातीला पीडित महिलेने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र आरोपीने पँन्टची चैन उघडून महिलेसमोर गैरवर्तन करण्यास सुरूवात केल्यानंतर महिलेने त्याला चांगलाच धडा शिकवला.

आरोपीला घेऊन महिलेने गोवंडी पोलिस ठाणे गाठले. या प्रकरणी महिलेने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. आहे. अटक आरोपी सुभान युसुफ अली हा कॅरर्सचे काम असून चेंबूर वाशीनाका परिसरात राहणारा आहे. . याप्रकरणी गोवंडी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.