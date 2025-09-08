आधी लोखंडाचा तुकडा, आता राईसमध्ये झुरळ; कल्याणातील रामदेव हॉटेलमध्ये पुन्हा निष्काळजीपणाचा कळस

डोंबिवली : कल्याणमधील रामदेव हॉटेल हे प्रसिद्ध हॉटेल म्हणून ओळखले जाते. या हॉटेलचे उत्तम जेवण हीच या हॉटेलची ओळख आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून जेवणात लोखंडाचा तुकडा आणि झुरळ अशा गोष्टी आढळून येत आहेत. यामुळे ग्राहकांनी संताप व्यक्त करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. .कल्याण शहरातील प्रसिद्ध रामदेव हॉटेल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका ग्राहकाच्या जेवणामध्ये लोखंडाचा तुकडा आढळल्याची घटना ताजी असतानाच, आता पुन्हा एकदा फ्राईड राईसमध्ये झुरळ आढळल्याने ग्राहकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी घोडबंदर मार्गाने प्रवास करून दाखवावा, रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे आवाहन.मुंबई महापालिकेत उच्च पदावर कार्यरत निकिता जाधव या कल्याणच्या रामदेव हॉटेलमध्ये पार्सल घ्यायला गेले होते. पार्सल घेऊन निकिता या घरी गेल्या घरी त्यांची मुलगी राईस खात असताना त्यामध्ये झुरळ आढळले. धक्कादायक बाब म्हणजे तो फ्राईड राईस त्यांच्या मुलांनी खाल्ला आहे. मुलांना काही झाले झाले तर याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला आहे..या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात येणार आल्याची माहिती जाधव यांनी दिली आहे. सलग घडणाऱ्या घटनांमुळे रामदेव हॉटेलच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..Bullet Train: बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा नवा टप्पा सुरू! ४० मीटर लांबीचा पहिला बॉक्स गर्डर लॉन्च.दरम्यान, सतत घडणाऱ्या घटनांमुळे रामदेव हॉटेलच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिणामी ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून या घटनांबाबत हॉटेल रामदेवच्या व्यवस्थापकांना याबाबत जाब विचारण्यात आले आहे. मात्र या प्रश्नावर व्यवस्थापकांकडून 'थांबा आम्ही नंतर बोलू' तसेच 'काही तरी आम्ही नक्की करू' अशी उडवा उडवीची उत्तर दिली जात आहेत. त्यामुळे हॉटेलचे व्यवस्थापन याची जबाबदारी घेणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.