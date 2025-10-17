Cyber Crime: वृद्धाला ५८ कोटींचा गंडा! आभासी अटकेची देशातील सर्वांत मोठी घटना

मुंबई : मुंबईतील एका वृद्ध व्यावसायिकाला आभासी अटकेत ठेवून सीबीआय, ईडी कारवाईची भीती घालत सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल ५८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे रफी अहमद किडवई मार्ग पोलीस ठाणे आणि सायबर विभागाच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी फसवणुकीची घटना ठरली आहे. यापूर्वी आभासी अटकेद्वारे मुंबईत २० कोटी, तर दिल्लीत २३ कोटी उकळण्यात आले होते..देशात सायबर गुन्हेगारीबाबत कोट्यवधी रुपये खर्चून विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाते; तरीही अशाप्रकारे लोक त्यास बळी पडत असल्याने या जनजागृती मोहिमांबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुंबईत शेअर दलालीचा व्यवसाय करणाऱ्या ७२ वर्षीय वृद्धाला आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याची भीती घालून सीबीआय आणि ईडी अधिकारी असल्याचे भासवले. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात त्यांना आभासी अटकेत ठेवण्यात आले. दरम्यान, पोलिसांनी अटक केलेल्या तीन आरोपींच्या चौकशीतून या गुन्ह्यासह आणखी ३१ प्रकरणांची उकल झाली..Mumbai Local: वैद्यकीय सुविधांचा रेल्वे स्थानकांवर बोजवारा! लोकलमधील प्रसूतीने पोलखोल.पहलगाम हल्ल्याचे निमित्त!सायबर गुन्हेगार फसवणुकीसाठी समाजमनाचा वेध घेत विविध तंत्रे, निमित्त आणि पद्धती अवलंबतात. सुरुवातीच्या काळात पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडल्याचे सांगत नागरिकांना कारवाईची भीती दाखवत होते. पुढे देशातील बड्या आर्थिक घोटाळ्यात सहभाग असल्याची भीती दाखवली जाऊ लागली. अलीकडे मात्र पहलगाम हल्ला किंवा अन्य दहशतवादी कृतीत सहभाग आढळल्याची भीती दाखवत लोकांची फसवणूक केली जात आहे..जनजागृतीत बदल क्रमप्राप्तसायबर गुन्हेगार समाजमनाचा अंदाज घेण्यासाठी अभ्यास करून आपली रणनीती बदलतात, तसाच अभ्यास पोलिस यंत्रणांनीही करून नागरिकांना सतर्क करणे अपेक्षित आहे. अन्य गुन्ह्यांच्या तपासातून पुढे येणारी, बदलती निमित्ते, प्रलोभनांच्या आधारे जनजागृतीचा रोख बदलायला हवा, असे सायबरतज्ज्ञ गौतम मेंगळे यांनी सांगितले..मोती साबण पहिल्यांदा कधी बाजारात आला? सध्या तो कोणती कंपनी बनवते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.