शेअर विकले, कर्ज घेतले... ४० लाख उकळल्यानंतर घरही विकणार होते; डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात भांडुपचे कुटुंब थोडक्यात वाचले

मुंबई : सायबर भामट्यांनी आभासी अटकेच्या जाळ्यात ओढलेले भांडुप येथील कुटुंब रस्त्यावर येता येता वाचले. दहशतवादी कृतीत थेट सहभाग निष्पन्न झाल्याची भीती घालून भामट्यांनी या कुटुंबाकडून ४० लाख उकळले. पैशांची पुढील मागणी पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने घर विकण्याचा निर्णय घेतला; मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरण्याआधीच फसवणूक सुरू असल्याची कुणकुण लागल्याने कुटुंब सावध झाले..भांडुप येथे राहणारे निवृत्त बँक व्यवस्थापक आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत ही घटना अलीकडेच घडली. याप्रकरणी सोमवारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. १० मार्च रोजी त्यांना एका अनोळखी व्यक्तीने व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधून ते दिल्ली एटीएस पथकाचा अधिकारी असल्याचे सांगितले..तसेच दिल्ली बॉम्बस्फोटात तक्रारदाराच्या सहभाग स्पष्ट करणारे पुरावे हाती लागले असून अटक करीत आहोत, असे सांगत घाबरून सोडले. तक्रारदाराच्या नावे उघडलेल्या बँक खात्यांवर अडीच कोटींचे संशयास्पद व्यवहार घडले. ही रक्कम बॉम्बस्फोटासाठी वापरल्याचा दावा ही व्यक्ती करू लागली..शेअर विकले, कर्ज घेतलेतक्रारदाराने तीन लाख रुपये तातडीने भामट्यांच्या खात्यात वळवले. शेअर विकून २८ लाख तर पत्नीच्या नावे कर्ज घेत १० लाख जमा केले. भामट्यांनी राहते घरही विकावे लागेल, असे तक्रारदाराला सांगितले. तक्रारदाराने तशी तयारीही सुरू केली; मात्र तत्पूर्वीच अशाप्रकारे फसवणूक होते, याची माहिती मिळाल्याने तक्रारदाराने पोलिस ठाणे गाठले.