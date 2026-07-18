Mumbai Crime: कॉल फॉरवर्डिंगचा सापळा! सायबर भामट्यांकडून फसवणूक; कोड डायल करताच बँक खाते रिकामे

मुंबई : सायबर भामट्यांनी कॉल फॉरवर्डिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करत फसवणुकीचे जाळे मुंबईसारख्या शहरांवर टाकले आहे. विशेष म्हणजे अशिक्षितांसह सुशिक्षितही या जाळ्यात अडकत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सायबर पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीच्या मागणीनुसार २१, ६१, ६७, ९९ या क्रमांकाने सुरू होणारे (मागे पुढे स्टार, हॅश टंग) १० अंकी 'कोड' अर्थात मोबाईल नंबर डायल न करण्याचे आवाहन केले आहे..मुंबईच्या कुर्ला परिसरातील वकील असलेला तरुण अलीकडेच अशा फसवणुकीला बळी पडला. गुरुवारी (ता. ९) त्याला अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. आपल्या नावे पार्सल असून, आमच्या कुरियर कंपनीचा माणूस ते घेऊन निघाला आहे. तुमचा पत्ता त्याला सापडत नाही. पत्ता सांगण्यासाठी २१ या आकड्याने सुरू होणाऱ्या यूएसएसडी कोडला जोडलेला मोबाईल क्रमांक डायल करण्यास सांगितला. त्यानंतर डायल करताच त्याचा मोबाईलवरील ताबा अर्थात त्यावर येणारे जाणारे फोन कॉल, मेसेज, समाजमाध्यमांचे नियंत्रण सायबर भामट्यांच्या ताब्यात घेतले..त्यानंतर त्यांनी वकिलाच्या संपर्कातील प्रत्येकाला तातडीने पैशांचो गरज असून, दोन तासांत ही रक्कम परत केली जाईल, असा मेसेज पाठवला. सोबत स्वतःचा क्यूआर कोड जोडला. हा संदेश पाहून वकिलाच्या संबंधातील तिघांनी लगोलग एकूण एक लाख रुपये त्या क्यूआर कोडद्वारे पाठवले, मात्र दोन तासांत वकिलांकडून पैसे परत न आल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष भेटून चौकशी केली. तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे सर्वांना लक्षात आले. याप्रकरणी विनोबा भावे नगर पोलिसात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..Mumbai News: केईएमच्या कारभाराची मध्यरात्री पाहणी, डॉक्टरांची अनुपस्थिती; रुग्णांच्या उपचारात विलंब.याआधी हीच युक्ती वापरून पीडिताचे बँक खाते त्यांनी रिते केले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये परस्पर ऑनलाइन खरेदी करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..अशी होते फसवणूकसायबर भामटे स्वतला कुरियर कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, बैंक किंवा मोबाईल सेवा कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवत संपर्क साधतात. पार्सल डिलिव्हरीसाठी पत्ता पडताळायचा आहे, केवायसी अपडेट, सीम कार्ड अपडेट करायचे आहे, नेटवर्क समस्या सोडवायची आहे, या निमित्ताने २९, ६१, ६७ असे विविध ६७ यूएसएसडी कोड आणि त्यापुढे स्वतःचा मोबाईल क्रमांक जोडून त्यावर डायल करण्यास भाग पडतात..इंटरनेटची गरज नाहीसायबरतज्ज्ञांच्या मते, कॉल फॉरवर्डिंग सुरू झाल्याचे अनेकांना लक्षातही येत नाही. त्यामुळे बँकेकडून येणारे व्हॉइस ओटीपी किंवा पडताळणी कॉल गुन्हेगारांकडे वळतात आणि काही मिनिटांतच खात्यातील व्यवहार पूर्ण होतात. इंटरनेटची गरज नसल्याने ही पद्धत अधिक धोकादायक ठरते..Mumbai News: ते पेंग्विन घेऊन आले, आम्ही सिंह आणू, महापौरांची घोषणा; साकरबाग प्राणिसंग्रहालयाला लवकरच भेट.फसवणूक अशी टाळाकोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून ४०१", "२१" किंवा इतर यूएसएसडी कोड डायल करू नका.बैंक, टेलिकॉम कंपनी किंवा कुरियर कंपनी फोनवर असे कोड डायल करण्यास सांगत नाही.मोबाईलमध्ये कॉल फॉरवर्डिंग सुरू आहे का, हे नियमित तपासाओटीपी, पीन क्रमांक, सीवीवी किंवा स्क्रीन शेअरिंग अॅप्सची माहिती कोणालाही देऊ नका.बँकेचा हेल्पलाइन नंबर नेहमी अधिकृतसंकेतस्थळावरूनच घ्याफसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तत्काळ ११३०हेल्पलाइनवर फोन करा आणि राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार नोंदवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.