Cyber Crime: फसवणुकीचे ऑनलाइन जाळे! बनावट वेबसाइटचा सुळसुळाट; पोलिसांनी दिली महत्वाची माहिती

ठाणे : काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळीचा उत्साह बाजारात दिसू लागला आहे. रविवारचा मुहूर्त साधत ठाणेकरांनी खरेदीचा उत्सव साजरा केला. तर दुसरीकडे घरबसल्या मोबाईलवरून ऑनलाइन खरेदीचाही धडका सुरू आहे. प्रत्येक कंपनी 'बंपर ऑफर्स', 'मेगा सेल', '९९ टक्क्यांपर्यंत सूट' अशा जाहिराती देत असून ग्राहकांचा त्याला प्रतिसादही मिळत आहे; मात्र सोबतच फसवणुकीचे जाळे वेगाने वाढत आहे. .सायबर पोलिसांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्यांतच ठाणे व मुंबई परिसरात बनावट वेबसाइट्स, ई-मेल लिंक, क्यूआर कोड पेमेंट फसवणूक व नकली डिलिव्हरी एजंट्स अशा अनेक तक्रारी नोंदवल्या आहेत; मात्र हजार ते पाचशे रुपयांच्या फसवणुकीसाठी कुणीही पोलिस ठाणे गाठत नाही. सायबर विभागाचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश वारके यांनी म्हटले की, काही बनावट वेबसाइट्स मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या नावाने तयार केल्या जातात आहेत. एखादी वस्तू आपण गुगलवर सर्च करीत असताना हॅकर्स ते हेरतात. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर सेकंदात त्याच्या जाहिराती सुरू होतात. याला अनेकजण भुलतात..एका 'एस'मुळे अनर्थ टाळा'दिवाळीच्या काळात लोक ऑनलाइन गिफ्ट्स, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, सोन्याचे दागिने यावर जास्त खर्च करतात. त्यामुळे स्कॅमर्स या काळात सक्रिय होतात. खरी ऑफर आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वेबसाइटचा पत्ता नीट पाहा. एचटीटीपीएस' आणि लॉक चिन्ह आहे का ते तपासा. कारण नुसत्या एस या अक्षरावरून अनर्थ टाळता येऊ शकतो. याविषयी अधिक माहिती देताना वरिष्ठ निरीक्षक वारके यांनी सांगितले, की आपली ऑर्डर देताना किंवा क्रेडिट कार्ड माहिती देताना वेबपेजवरील एचटीटीपीएसने सुरू होत आहे का ही खात्री करा. केवळ एचटीटीपीएस असेल तर ती वेबसाइट बनावट असू शकते. एक छोटासा एस तुम्हाला मोठ्या संकटातून वाचवू शकतो..अशी ही बनवाबनवीठाण्यातील नम्रता पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी एका समाजमाध्यामावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीवर विश्वास ठेवून एक ड्रेस विकत घेतला होता. प्रथमदर्शनी या वेबसाइटवर सर्वच चांगले दिसत होते. ५००पेक्षा जास्त व्हिवर्स होते. खाली प्रतिसादाचा कॉलमही समाधानकारक होता. त्यामुळे त्यांनी एक हजार २०० रुपयांचा ड्रेस ऑर्डर केला. सावधगिरी म्हणून त्यांनी रोख रक्कम दिली. पण जेव्हा ऑर्डरचा ड्रेस त्यांनी पाहिला तर तो १०० रुपयांच्या लायकीचाही नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्यानंतर त्या वेबसाइटवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी नम्रता पवार यांनाच ब्लॉक करून टाकले. त्यांनी यासदंर्भात सायबर पोलिसांच्या १९३० क्रमांकावर आली तक्रार नोंदवली असून, पोलिस त्याचा पुढील तपास करीत आहेत..सावधगिरीची सप्तपदीफेक लिंकवर क्लिक करू नका.क्यूआर कोड स्कॅन करण्यापूर्वी पडताळणी करा.अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या कॉलवर आर्थिक संबंधी माहिती देऊ नका.ऑफर्स फारच आकर्षक वाटत असतील तर ती फसवणूक असू शकते.अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवरूनच खरेदी करा.ऑनलाइन पेमेंटसाठी सुरक्षित गेटवे वापरा. शक्यतो रोख रकमेत व्यवहार करा आणि तो करताना वस्तू आधी तपासून बघा.सर्वात महत्त्वाचे संशयास्पद व्यवहार च सायबर पोलिसांकडे १९३० या क्रमांकावर कळवा..खरेदी डोळसपणे करादिवाळीच्या उत्साहात ऑनलाइन खरेदी करण्यास काहीच हरकत नाही. या सुविधेमुळे ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा वाचत आहे. दुसरीकडे अनेक स्टार्टअप कंपन्यांना आधार मिळत आहे. पण या सर्वांमध्ये आपण बळीचा बकरा ठरणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे..