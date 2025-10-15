मुंबई

Cyber Crime: फसवणुकीचे ऑनलाइन जाळे! बनावट वेबसाइटचा सुळसुळाट; पोलिसांनी दिली महत्वाची माहिती

Fraud Case: दिवाळीनिमित्त ऑनलाइन शॉपिंगद्वारे डिसकाउंटसह विविध ऑफर सुरु आहेत. मात्र या दरम्यान सायबर फसवणूक होत असल्याचा इशारा सायबर पोलिसांनी दिला.
ठाणे : काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळीचा उत्साह बाजारात दिसू लागला आहे. रविवारचा मुहूर्त साधत ठाणेकरांनी खरेदीचा उत्सव साजरा केला. तर दुसरीकडे घरबसल्या मोबाईलवरून ऑनलाइन खरेदीचाही धडका सुरू आहे. प्रत्येक कंपनी ‘बंपर ऑफर्स’, ‘मेगा सेल’, ‘९९ टक्क्यांपर्यंत सूट’ अशा जाहिराती देत असून ग्राहकांचा त्याला प्रतिसादही मिळत आहे; मात्र सोबतच फसवणुकीचे जाळे वेगाने वाढत आहे.

