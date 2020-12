मुंबईतील लालबागच्या गणेशगल्लीत भीषण स्फोट; वीस जण जखमी

मुंबई : मुंबईतील लालबाग भागात सिलिंडरचा ब्लास्ट होऊन मोठा अपघात झालाय. सदर घटना लालबागमधील गणेशगल्ली भागात घडलीआहे. दुर्घटनेची माहिती समजताच अग्निशमनदलाच्या दोन गाड्या आणि दोन पाण्याचे बंब घटनास्थळी दाखल झालेत. या भीषण दुर्घटनेमध्ये तब्बल २० जण जखमी झाले आहेत.

20 people injured in a cylinder blast in Lalbaug area of Mumbai, Maharashtra. Two fire brigade and two jumbo tankers are on the spot: Brihanmumbai Municipal Corporation

