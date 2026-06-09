कांदे-बटाटे विकायचा, डिलिव्हरी बॉयचं काम करायचा; लग्न ठरवायला गावी जायचं तिकीट खिशातच राहिलं, बेस्टच्या धडकेत मृत्यू

भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ८: उत्तर प्रदेशहून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या २८ वर्षीय नियाज मोहरम अहमद अलीचा दादरच्या बस अपघातात मृत्यू झाला. नियाज हा त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कर्ता पुरुष होता. नियाजचे आई वडील उत्तर प्रदेशच्या बहिराईच या मूळ गावात राहतात. नियाज गेल्या चार वर्षापासून मुंबईत स्थायिक होता. तो वरळी येथे भाड्याच्या घरात राहत होता आणि अधिक उत्पन्नासाठी तो स्विगी, इन्स्टामार्टमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करीत होता. वडिलांची तब्येत बिघडलेली असल्याने तोच घर चालवत होता. त्याच्यावर लहान बहिणीच्या लग्नाची जबाबदारीही होती..नियाजचे काका रोझ अली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियाज सुरुवातीला बांदे-बटाटे विकण्याचा व्यवसाय करीत होता, आधी तो टेम्पोने डिलिव्हरीचे काम करीत असे. नंतर अधिक कमाईसाठी तो डिलिव्हरी कंपनीत काम करू लागला होता. तो गावी लग्नासाठी मुलगी पाहग्यास जाण्याच्या तयारीत होता. यासाठी त्यानं १७ तारखेचं तिकीटही काढलं होतं. पण अपघातात त्याचा मृत्यू झाल्यानं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. या अपघाताच्या घटनेनंतर प्रशासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी नियाजच्या कुटुंबीयांनी केली आहे..Dadar BEST bus accident ब्रेक फेल झाला, जे शक्य होतं ते केलं; बेस्ट चालकाचा दावा, गुन्हा दाखल.दुसरीकडे सायन रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या अपघातात एकूण सात जण जखमी झाले. नियाजचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर वृषभ गुप्ताला डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, त्याच्यावर ट्रॉमा वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे..वृषभ गुप्ता हा दादरच्या भोईवाडा परिसरातील रहिवासी असून, कीर्ती कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. घराची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी त्याने डिलिव्हरीचे काम सुरू केले होते. तो कामासाठी निघाला असताना बसने त्याला धडक दिली, असे त्याचा भाऊ अंकित गुप्ता यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घराची संपूर्ण जबाबदारी वृषभवर होती. या घटनेनंतर त्याच्या कुटुंबाने सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. तसेच बेस्ट बसच्या सुरक्षेबाबत कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.