मुंबई

दादरमध्ये बेस्ट बसची अनेक गाड्यांना धडक, दोघांचा मृत्यू; १० ते १२ जण जखमी

Dadar BEST Bus Accident: मुंबईत दादरमध्ये प्लाझा जवळ बेस्ट बसचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
Dadar BEST Bus Accident

Dadar BEST Bus Accident

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Dadar Bus Accident: मुंबईत दादर प्लाझा जवळ बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. दादरमध्ये प्लाझा परिसरात सकाळच्या वेळी झालेल्या या अपघाताने खळबळ उडाली आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी गर्दीच्या वेळीच झालेल्या या अपघातात अनेक जण जखमी झाले असल्याचं म्हटलं जात आहे.

Loading content, please wait...
dadar
bus accident
best bus