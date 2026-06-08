दादरमध्ये बेस्ट बसची अनेक गाड्यांना धडक, दोघांचा मृत्यू; १० ते १२ जण जखमी

Dadar Bus Accident: मुंबईत दादर प्लाझा जवळ बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. दादरमध्ये प्लाझा परिसरात सकाळच्या वेळी झालेल्या या अपघाताने खळबळ उडाली आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी गर्दीच्या वेळीच झालेल्या या अपघातात अनेक जण जखमी झाले असल्याचं म्हटलं जात आहे..बेस्टची ४६३ क्रमांकाची बस दादर प्लाझाजवळून जात होती. त्यावेळी चालकाचं नियंत्रण सुटलं, काही दुचाकींना धडक दिली. यात एक दुचाकी गाडीखाली चिरडल्याचंही सममोर येतंय. अपघाताच्या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. तर मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पुण्याहून नागपूरला निघालेल्या बसला ट्रकची धडक; २५ जण जखमी, ११ गंभीर.सकाळच्या वेळी दादरला प्लाझा परिसरात मोठी गर्दी असते. या परिसरातच बेस्ट बस चालकाचं नियंत्रण सुटून हा अपघात झाल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. नियंत्रण सुटल्यानंतर अनेक गाड्यांना बेस्ट बसने धडक दिली. अपघातात जखमींची संख्या १२ ते १३ असल्याचं सांगण्यात येत आहे..प्लाझा सिनेमाजवळ झालेल्या या अपघातामुळे कोतवाल गार्डनपासून पुढे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. दादर पश्चिमला असलेल्या प्लाझा सिनेमाजवळ कोतवाल गार्डन चौकात अपघात झाला. बेस्ट बसने दुचाकीसह कारला धडक दिलीय. सकाळी साडे नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. अपघातग्रस्त बस ही इलेक्ट्रिक असल्याची माहिती समोर येतेय. त्यामुळे पुन्हा एकदा बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसबाबत आणि चालकांच्या प्रशिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.