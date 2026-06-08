मुंबई

Dadar Accident: दादरमध्ये बेस्टची गाड्यांना धडक, अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर

Dadar BEST Bus Accident: दादरमध्ये बेस्ट बसचा मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. बेस्टने गाड्यांना धडक दिली असून यामध्ये अनेक जण जखमी झाले आहेत. तसेच या अपघाताचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.
Dadar BEST Bus Accident Video

Dadar BEST Bus Accident Video

ESakal

​सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दादर (पश्चिम) येथील गजबजलेल्या प्लाझा सिनेमासमोरील वीर कोतवाल उद्यान परिसरात आज (ता.८) सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास एक भीषण रस्ते अपघात झाला. एका बेभान बेस्ट बसने एका दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात रस्त्यावरून जाणाऱ्या चार पादचाऱ्यांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांना उपचारासाठी तात्काळ सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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