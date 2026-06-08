Dadar Accident: दादरमध्ये बेस्टची गाड्यांना धडक, अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर

मुंबई : दादर (पश्चिम) येथील गजबजलेल्या प्लाझा सिनेमासमोरील वीर कोतवाल उद्यान परिसरात आज (ता.८) सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास एक भीषण रस्ते अपघात झाला. एका बेभान बेस्ट बसने एका दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात रस्त्यावरून जाणाऱ्या चार पादचाऱ्यांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांना उपचारासाठी तात्काळ सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मुंबई अग्निशामक दलाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आज सकाळी १०:४५ वाजताच्या सुमारास नियंत्रण कक्षाला या अपघाताची माहिती मिळाली. बेस्ट प्रशासनाची रूट क्र. ४६३/३१ ही बस दादर टीटीच्या दिशेने जात असताना प्लाझा सिनेमाजवळ चालकाचा बसवरील ताबा सुटला. वेगात असलेल्या या बसने रस्त्यावरील एका चारचाकी आणि एका दुचाकी वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून आजूबाजूला एकच खळबळजनक परिस्थिती निर्माण झाली..वाहनांना धडक दिल्यानंतर बस थेट पादचाऱ्यांच्या अंगावर गेल्याचे समजते. यात रस्त्यावरून चालणारे ४ नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिक आणि वाहतूक पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमींना तातडीने सायन (लोकमान्य टिळक) रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जखमींची नावे आणि त्यांच्या प्रकृतीबाबतचे सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही..या अपघातामुळे दादर पश्चिम परिसरातील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. स्थानिक पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत केली आहे. बेस्ट चालकाचा ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला की बसमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, याचा तपास स्थानिक पोलीस करत आहेत. तसेच या अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे..Mumbai Marathi Schools: मुंबईतील मराठी शाळांवर संकट; ५७ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, संचमान्यता निकषांवर प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.