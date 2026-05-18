Mumbai: दादर स्थानकाबाहेर धक्कादायक प्रकार! इडली विक्रेत्याकडून पदार्थांसाठी शौचालयाच्या पाण्याचा वापर, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका इडली विक्रेत्याकडून इडली बनवण्यासाठी आणि दुकानबाजूला ठेवलेल्या टाकीमध्ये शौचालयाच्या पाण्याचा वापर केल्याचा आरोप एका नागरिकाने केला आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .नेमके प्रकारण काय?दादर पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेर धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामध्ये एका इडली विक्रेत्याकडून इडली विक्रेत्याकडून शौचालयाच्या पाण्याचा वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. या संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ देखील समोर आला असून व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, दादर रेल्वे स्थानकावरून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करत असून या परिसरात प्रवासी तसेच नागरिकांकडून नाश्ता आणि खाद्यपदार्थ घेतले जातात. मात्र या व्हायरल व्हिडिओमुळे अन्न सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सध्या संबंधित व्हिडिओची सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या पडताळण्यात आलेली नसून महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरील या धक्कादायक प्रकाराच्या व्हायरल व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यामध्ये काही वापरकर्त्यांनी 'उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे लोक घाणेरडे असतात, ते असाच प्रकार करतात' असे म्हटले आहे. तर एकाने 'पोलिसांना या सर्व गोष्टी दिसत नाहीत का? का खिसे भरले म्हणून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात?' असे म्हटले आहे. तसेच या दुकानदारावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.