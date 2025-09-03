मुंबई

Video : दादर रेल्वे स्थानकाच्या पार्किंगमध्ये अग्नितांडव, १० ते १२ दुचाकी आगीच्या भक्ष्यस्थानी; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

Dadar Railway Station Parking Fire : या दुर्घटनेत कुठलिही जिवत हानी झाली नसून १० ते १२ गाड्यांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. आगीचं नेमकं कारण काय याचा तपास माटुंगा पोलीस करत आहेत.
Dadar Railway Station Parking Fire
दादर रेल्वे स्थानकच्या फलाट क्रमांक १२ला लागून असलेल्या पार्किंगमधील गाड्यांना अचानक आग लागली आहे. या आगीत १० ते १२ गाड्या जळाल्यांची सूत्रांची माहिती आहे. या आागीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत.

Mumbai
