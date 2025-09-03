Video : दादर रेल्वे स्थानकाच्या पार्किंगमध्ये अग्नितांडव, १० ते १२ दुचाकी आगीच्या भक्ष्यस्थानी; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

दादर रेल्वे स्थानकच्या फलाट क्रमांक १२ला लागून असलेल्या पार्किंगमधील गाड्यांना अचानक आग लागली आहे. या आगीत १० ते १२ गाड्या जळाल्यांची सूत्रांची माहिती आहे. या आागीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज संध्याकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी गाड्यांना अचानक आग लागली. यावेळी स्थानिकांनी ही आग विझवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. ही आग इतकी भीषण होती, अग्निशमन दालला पाचारण कऱण्यात आलं. .Dadar Kabutarkhana: दादर कबुतरखाना वाद तापला! १३ ऑगस्टला नागरिक विचारणार सरकारला जाब.Dadar : माझ्या कारवर कबुतरांना खाद्य देतोय, सरकार-न्यायालयाला काय प्रॉब्लेम; संकलेचावर गुन्हा, गाडी जप्त.दरम्यान, माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी दाखल आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. या दुर्घटनेत कुठलिही जिवत हानी झाली नसून १० ते १२ गाड्यांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. आगीचं नेमकं कारण काय याचा तपास माटुंगा पोलीस करत आहेत. या आगाचे व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.