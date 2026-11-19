मुंबई : दादर रेल्वे स्थानकाला 'चैत्यभूमी' नाव देण्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार विधिमंडळाच्या समितीशी संबंधित आवश्यक प्रक्रियेची पूर्तता आगामी अधिवेशनात करून नामकरणाची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथील तयारीचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापालिका, रेल्वेसह विविध विभागांचे अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. चैत्यभूमी येथे अनुयायांसाठी विविध सुविधा, सुरक्षा, वाहतूक, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या व्यवस्थांचे काटेकोर व समन्वित नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले..Maharashtra Government: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांसाठी ६,८४० कोटींच्या निधीची शिफारस, मंत्री बावनकुळेंनी घेतले महत्त्वाचे निर्णय.इंदू मिल स्मारकासाठी निधी कमी पडणार नाही!इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. स्मारकाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून, मुख्य पुतळ्याचे काम प्रलंबित आहे. खर्चात वाढ झाली तरी सरकार निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .टोलसवलतीबाबत सकारात्मक : शिंदेमुंबईतील प्रवेश करताना महामार्गावरील टोल यापूर्वीच बंद करण्यात आला असून, महापरिनिर्वाण दिनासाठी येणाऱ्या वाहनांना टोल सवलत देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.