Tutari Express: तुतारीचं इंजिन बिघडलं, आधीच ४ तास उशिरा त्यात आणखी २ तास विलंब; प्रवाशांचे हाल

मुंबई : दादर-सावंतवाडी रोड तुतारी एक्स्प्रेसच्या इंजिनमध्ये सोमवारी पहाटे तांत्रिक बिघाड झाल्याने प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. आधीच चार तास उशिरा धावणाऱ्या या गाडीला जोड इंजिन लावून दोन तासांनी पुढील प्रवासासाठी रवाना करण्यात आली..दादर स्थानकावरून रात्री १२.०५ वाजता सुटणारी तुतारी एक्स्प्रेस दिवा ब्लॉकमुळे नियोजित वेळेपेक्षा तब्बल तीन तास ५५ मिनिटे म्हणजे उशिराने म्हणजे मंगळवारी पहाटे चार वाजता रवाना झाली. .Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.घाटकोपरनजीक पहाटे ४.३५ वाजता इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने गाडी लूप लाइनवर घेण्यात आली. तांत्रिक पथकाला बिघाड दूर करण्यात यश न आल्याने पर्यायी इंजिन मागविण्यात आले.. सकाळी ६.१५ वाजता जोड इंजिन लावल्यानंतर गाडी पुढील प्रवासासाठ मार्गस्थ करण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसला..लोकल सेवेलाही फटकातुतारी एक्स्प्रेसला आणखी विलंब झाल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. तसेच सकाळच्या गर्दीच्या वेळेतील उपनगरीय सेवांवरही परिणाम दिसून आला. कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या काही लोकल गाड्या काही मिनिटे उशिराने धावल्या..Mumbai Rain: वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर खड्डेच खड्डे, पावसाने पोलखोल; वाहतूक धीम्या गतीने, वाहनांच्या रांगा.भंगारविक्रीतून रेल्वेला ७३ कोटीभंगार साहित्याची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावत महसूल वाढीचा नवा विक्रम नोंदविण्यात मध्य रेल्वेला यश आले आहे. 'मिशन झीरो स्क्रॅप' उपक्रमांतर्गत एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांत भंगार विक्रीतून मध्य रेल्वेने ७३.६७कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. या उपक्रमामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळत असल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.