क्रीडा क्षेत्रातही दादांचे मोठे योगदान; विश्वविजेत्या खेळाडूंना कोटींचे बक्षीस आणि सन्मान

मुंबई: शरद पवार यांच्या पावलावर पाऊल टाकून अजित पवार यांनी राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठीही मोठे कार्य केले. कबड्डीपासून खो खो संघटनांसह राज्य ऑलिंपिक संघटनेचेही अध्यक्षपद त्यांनी भुषवलेले आहे. क्रिकेटमध्ये मोठे यश मिळाले की खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव होत असतो. असाच सन्मान मातीतील खेळात भव्य यश मिळवणाऱ्या आपल्या खेळाडूंनाही मिळावा, यासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आणि २०१२ मध्ये झालेल्या महिला कबड्डी विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवणाऱ्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या सुवर्णा बारटक्के, अभिलाषा म्हात्रे आणि दीपिका जोसेफ यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले होते. त्यानंतर नेमबाज राही सरनोबत हिचाही एक कोटी देऊन सन्मान केला होता. त्यावेळीही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी विश्वकरंडक, आशिया आणि ऑलिंपिक स्पर्धेत यश मिळवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना एक कोटी रुपये देऊन सन्मान करण्याचा नियमच केला होता. सध्या राज्याच्या क्रीडा मंत्रालयाचीही जबाबदारी अजित पवार सांभाळत होते..निर्णयांची धार अन् मृदू मनाचा नेता.२००१ मध्ये महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या ७५ व्या वर्धापन अमृत महोत्सवानिमित्त पिंपरी चिंचवड मनपाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय स्पर्धा तिथे आयोजित करताना खेळाडूंच्या राहण्याच्या व्यवस्थेचा प्रश्न आला आणि मी तत्कालीन अध्यक्ष शरदराव पवार यांच्याकडे गेलो. साहेबांनी मला अजितदादांकडे पाठवले आणि तेथूनच माझी दादांशी पहिली ओळख झाली..गेली अविरत १२ वर्षे त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेत मला त्यांच्यासोबत उपाध्यक्ष म्हणून काम करण्याचा मोठा योग आला. तसे पाहिल्यास शरद पवार यांचे जुने सहकारी बाळासाहेब लांडगे आणि अजितदादांचे प्रेमाचे संबंध असूनसुद्धा कामाच्या बाबतीत दोघांची पद्धत वेगळी, दृष्टिकोन वेगळा होता. गेल्या चार वर्षात तरुण कार्यकर्त्यांस, नवीन पिढीस त्यांनी दिलेली साद आणि साथ पाहिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी फार आशादायक वातावरण निर्माण झाले होते. दादा आहेत म्हणजे आपल्याला काहीही कमी पडणार नाही, असा आश्वासक आत्मविश्वास राज्य ऑलिंपिक संघटनेत निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र राज्याच्या ऑलिंपिक संघटनेला महाराष्ट्र शासनाच्या बालेवाडीतल्या क्रीडा संकुलाच्या दोनशे एकरच्या जागेत स्वतःचे भरभक्कम असे स्थान निर्माण झाले ते फक्त आणि फक्त दादांमुळेच!.राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च संघटनेला साधीशी स्वतःची जागा मिळवणे हेच फार मोठे जिकिरीचे काम झाले होते. प्रत्येक वेळेस, प्रत्येक टप्प्यावर होत असलेल्या प्रचंड विरोधाला मोडून काढून दादांनी चिकाटीने एमओएच्या हक्काची अशी जागा मिळवलीच. त्या जागेवर ऑलिंपिक भवनाच्या उभारणीसाठी स्वतः वित्तमंत्री असताना भरघोस अशी आर्थिक तजवीज केली, कामही चालू केले आणि एवढ्यात दादा गेले...(लेखक महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटना सहसचिव होते).Ajit Pawar: गुलाबी रंग अन् १८ जॅकेट.अजितदादांचे अकाली निधन अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला खोलवर वेदना देणारे आहे. मुंबई क्रिकेटसाठी त्यांनी दिलेले निःस्वार्थ योगदान सदैव स्मरणात राहील. निर्भीड, स्पष्टवक्ता असलेल्या अजितदादांनी नेहमीच धैर्याने निर्णय घेतले. योग्यवेळी ठाम भूमिका घेत त्यांनी एमसीएतील प्रश्न मार्गी लावले. त्यांनी प्रत्येक वेळी खेळाच्या सर्वोत्तम हितालाच प्राधान्य दिले.-अजिंक्य नाईक, अध्यक्ष, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.