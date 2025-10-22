River Drowning Death : ऐन दिवाळीत दुर्दैवी घटना; चळणी येथे १० वर्षीय अलका भावरचा नदीत बुडून मृत्यू

डहाणू : तालुक्यातील दाभाडी हटिचामाळ येथील रहिवासी अलका कासम भावर (वय १०, इयत्ता चौथी, अरविंद आश्रम शाळा, दादडे) या बालिकेचा चळणी येथील नदीत बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवार, दि. २१ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली..दिवाळीच्या सुट्टीसाठी आईसोबत चळणी येथे नातेवाईकांकडे पाहुणी म्हणून आलेली अलका आंघोळीसाठी नदीकाठी गेली असता पाय घसरून ती पाण्यात पडली. तेथे उपस्थित असलेल्या मुलांनी आरडाओरडा केला. त्याचवेळी सुट्टीसाठी गावी आलेले रवींद्र गिंभल (निवासी मुंबई) यांनी घटनास्थळी धाव घेत अलकाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थांच्या मदतीने तिला बाहेर काढून सायवन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती तिला मृत घोषित केले..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.यानंतर मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी कासा ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्याची तयारी सुरू झाली. परंतु ॲम्बुलन्स उपलब्ध करून देण्यात झालेल्या विलंबामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आणि परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.या परिस्थितीत मुसळधार पावसातही आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी सायवन उपकेंद्रात धाव घेऊन डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यांनी तात्काळ ॲम्बुलन्सची व्यवस्था करून डहाणू तहसीलदार सुनील कोळी यांच्याशी संपर्क साधला आणि पंचनाम्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले..आमदार निकोले यांनी मृत अलकाच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष भेटून संवेदना व्यक्त केल्या तसेच शासनस्तरावरून मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.या दुर्दैवी घटनेमुळे दाभाडी, चळणी आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. अरविंद आश्रम शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी हतबल झाले आहेत. चळणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सरीती भोये आणि ग्रामस्थांनी घटनास्थळी हजेरी लावून कुटुंबाला धीर दिला.ऐन दिवाळीच्या सणात एका निष्पाप बालिकेचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.