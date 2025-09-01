Palghar News: डहाणू पोस्ट कार्यालयाची इमारत धोकादायक; कर्मचाऱ्यांसह ग्राहकांच्या सुरक्षेला धोका

कासा : डहाणू पोस्ट कार्यालयाची इमारत पूर्णपणे जीर्ण अवस्थेत असून, ती अत्यंत धोकादायक ठरली आहे. पावसाळ्यात छत व भिंतीतून पाणी शिरल्याने कार्यालयातील कामकाज करणे अवघड झाले होते. इमारतीची अवस्था एवढी ढासळलेली आहे की ती कधीही कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याने अखेर १८ ऑगस्टपासून कार्यालयाचे कामकाज तात्पुरते डहाणू गावातील दुसऱ्या पोस्ट कार्यालयात हलवण्यात आले आहे..डहाणू पोस्ट कार्यालयात सध्या १८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. डहाणू नगरपरिषदेकडून या इमारतीला धोकादायक असल्याचे वारंवार कळवण्यात आले होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कर्मचारी आणि ग्राहक दीर्घकाळ जीव धोक्यात घालून कामकाज करत होते. शेवटी परिस्थिती असह्य झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी कामकाज दुसऱ्या ठिकाणी हलवले. तथापि, या बदलाची अधिकृत माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना न दिल्याने अनेकांना अजूनही जुन्या ठिकाणी जावे लागत असून, त्यांची दिशाभूल होत आहे..Maharashtra Politics: भगवा फडकणारच! डहाणूत रणशिंग फुंकले, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी शिंदेसेना सज्ज .डहाणू व तलासरी तालुक्यांतील जवळपास नऊ पोस्ट कार्यालयांची स्थिती साधारण अशीच आहे. अनेक ठिकाणी फर्निचर जीर्णावस्थेत आहे, छतावरून प्लास्टर कोसळण्याचा धोका आहे, तसेच पावसाळ्यात भिंतींतून ओलावा शिरल्याने विद्युत झटका लागण्याची भीती कायम आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी धोक्याचा विचार करून स्वतःच्या खर्चाने विमा काढल्याची माहितीही समोर आली आहे..या इमारतींची मोठी समस्या म्हणजे त्या भाड्याच्या जागेत असल्याने मालकांकडून दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते. भाडे वाढत नसल्यामुळे मालकांची उदासीनता वाढली आहे, तर भारतीय डाक विभागाकडूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप आहे. डहाणू कार्यालयाचे पोस्टमास्तर यांनी अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही..Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन.भारतीय डाक विभागाची उपेक्षापालघर जिल्ह्यातील डहाणू, कासा, तलासरीसह अनेक भागातील पोस्ट कार्यालये भाड्याच्या जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. कासा येथील पोस्ट कार्यालय तर जीर्ण इमारतीत असून ती इमारत कधीही कोसळू शकते .अनेक ठिकाणी भिंती पडक्या झाल्या असून वरून पावसाळ्यात पाणीसुद्धा गळतं..वरिष्ठ स्तरावर पत्रव्यवहार करूनही नवीन जागा किंवा दुरुस्तीबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचारी वर्गात रोष आणि भीतीचे वातावरण आहे. संदेशवहनाचा मुख्य आधार राहिलेले पोस्ट विभाग आज उपेक्षित स्थितीत असल्याने यंत्रणेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होत असल्याची स्थानिकांची भावना आहे. यात धोकादायक स्थितीत एखादा अपघात घडून मनुष्यहानी झाल्यास जबाबदार कोण...“डहाणू पोस्ट कार्यालयासाठी नवीन जागेची पाहणी सुरू आहे. लवकरच येथील कामकाज नवीन जागी हलवण्यात येईल. सध्या पोस्टाचे काम दुसऱ्या कार्यालयातून सुरू आहे. नागरिकांना याविषयी योग्य सूचना देण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.”– महेंद्र कडू, भारतीय डाक विभागीय कार्यालय, मीरारोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.