Palghar: सरकारी नोकरी मिळेल, सुशिक्षित तरुणाची नातेवाईकाकडून फसवणूक; परिसरात संतापाची लाट

तारापुर : नोकरीच्या आमिषाने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार डहाणू तालुक्यात उघडकीस आला असून, सरकारी किंवा महानगरपालिकेत नोकरी मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देत हजारो रुपये उकळणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..डहाणू तालुक्यातील जांबुगाव (आवारपाडा) येथील रंजित अजित हाडळ यांनी याबाबत डहाणू पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. हाडळ हे पदवीधर असून सध्या ते त्यांची इको चारचाकी वाहन चालवून उदरनिर्वाह करत आहेत. हाडळ नोकरीच्या शोधात असताना त्यांचा संपर्क त्यांच्या लहान भावाच्या मामा सासऱ्यांमार्फत धामणगाव येथील व्हिक्टर पऱ्हाड यांच्याशी आला..पऱ्हाड यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेत नोकरीला असलेले त्यांच्या ओळखीचे वरोर येथील कल्पेश जाधव याचा मोबाईल क्रमांक देऊन संपर्क साधण्यास सांगितले. हाडळ यांनी त्याच जाधव याच्याशी संपर्क साधला असता, त्याने त्यांच्या चारचाकी इको वाहनाला महानगरपालिकेत भाड्याने लावून देण्याचे आमिष दाखवले..तलासरीहून वसई येथे कामगारांना ने-आण करण्याचे काम असल्याचे सांगून 'प्रोसेस'च्या नावाखाली १५ हजार रुपये मागितले. विश्वास ठेवून हाडळ यांनी गुगल पेच्या माध्यमातून एकूण १८ हजार रुपये पाठवले. यानंतर १ जुलैपासून काम सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्या दिवशी "कामगार अपुरे आहेत" असे कारण देत हाडळ यांना तलासरीहून परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर हाडळ यांनी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, जाधव याने प्रतिसाद देणे बंद केले आणि अखेर त्याचा मोबाईल क्रमांकही बंद केला..दरम्यान, आरोपी कल्पेश जाधव याने डहाणू, तलासरी, विक्रमगड आणि पालघर परिसरातील अनेक तरुण-तरुणींना अशाच प्रकारे नोकरीच्या बहाण्याने फसवल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, कोणालाही प्रत्यक्षात नोकरी मिळालेली नसल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी हाडळ यांच्या तक्रारीवरून आरोपी कल्पेश अनिल जाधव याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस निरीक्षक किरण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक किर्तीकुमार गायकवाड करत आहेत.