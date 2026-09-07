Dahihandi Accident: जखमी गोविंदांची संख्या ३७६, ५३ जण रुग्णालयांत; महापौर रितू तावडे यांनी केली विचारपूस

मुंबई : मुंबईत दहीहंडीचे थर रचताना तब्बल ३७६ गोविंदा जखमी झाले आहेत. यापैकी ५३ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, ३७ जणांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार सुरू आहेत. २८६ जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला..सरकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये जखमी गोविंदांवर उपचार सुरू आहेत. मुंबई शहरातील रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक १८३ जखमी गोविंदा उपचारासाठी आले आहेत. त्यापैकी २९ जणांना दाखल करण्यात आले असून, २३ जणांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार सुरू आहेत आणि १३१ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पूर्व उपनगरातील रुग्णालयांत ६२ जखमी गोविंदा उपचारासाठी आले असून, त्यापैकी ११ जणांना दाखल करण्यात आले. ५१ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला..Tukaram Mundhe: उत्सवांवर निर्बंध नाहीत, पण अन्नात भेसळ नकोच! तुकाराम मुंढेंचं FDAच्या आदेशावर स्पष्टीकरण.पश्चिम उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये १२६ जखमी गोविंदा उपचारासाठी आले असून, त्यापैकी नऊ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान महापौर रितू तावडे आणि आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी रुग्णालयांना भेट देत जखमी गोविंदांची विचारपूस केली..आधी हात पकडला, नंतर कपडे काढत नको ते करण्याचा प्रयत्न, ओला चालकाचं महिलेसोबत गैरकृत्य; मध्यरात्री नवी मुंबईत काय घडलं?.कोठे किती रुग्ण ?जखमींची सर्वाधिक संख्या केईएममध्ये ७६ इतकी नोंदविण्यात आली. १८ दाखल, ५८ डिस्चार्ज.नायरमध्ये ३२ जखमी आले. त्यापैकी तीन दाखल, तर २९ डिस्चार्ज.सायनमध्ये १८ जखमी आले. चार जण दाखल आणि आठ जणांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार सुरू आहेत. सहा जणांना डिस्चार्ज..राजावाडीमध्ये ३३ जखमी आले. १५ दाखल, तर १८ जणांना डिस्चार्ज.बीडीबीएमध्ये १८ जखमींवर उपचार करण्यात आले. त्यापैकी दोन दाखल, तर १६ जणांना डिस्चार्ज.एचबीटी ट्रॉमाएमध्ये ३४ जखमी आले. त्यापैकी दोन जण दाखल, तर ३२ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.व्ही. देसाई रुग्णालयात ३३ जखमी गोविंदा उपचारासाठी आले होते. या सर्व ३३ जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.