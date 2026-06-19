Mumbai Coastal Road: भाईंदर कोस्टल रोड विस्तार होणार, प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; पण मुंबईकरांवर भार

मुंबई : दहिसर ते भाईंदर यादरम्यानच्या मुंबई किनारी रस्ता उत्तर (कोस्टल रोड नॉर्थ) प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला अखेर स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हा प्रकल्प महापालिकेच्या हद्दीबाहेर जात असतानाही त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार मुंबईकरांच्या खिशातून का सोसायचा, असा संतप्त सवाल करत सदस्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले..स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा झाली. यशोधर फणसे यांनी मुंबईच्या हद्दीबाहेरील प्रकल्पासाठी पालिकेचा निधी वापरण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. अश्रफ आजमी यांनी थेट निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवले. '२०२४ मधील पहिली निविदा का रद्द करण्यात आली, त्यानंतर अखेरीस केवळ एकच कंपनी पात्र कशी ठरली, असा सवाल त्यांनी केला..Mumbai News: महापालिकेच्या वाहन खर्चावर भाजपचा सवाल; दरमहा २ हजार किमी प्रवास करणारा अधिकारी कोण? प्रशासनाला घेरलं.प्रकल्पाला तत्त्वतः पाठिंबा देत शिवकुमार झा यांनी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीवरील ताणाचा मुद्दा उपस्थित केला. दुसरीकडे, सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रकल्पाचे समर्थन केले. 'हा विस्तार भविष्यातील मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा रस्ता पूर्ण झाल्यास पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर फुटेल,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..तसेच सदस्यांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीनंतर आणि प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबईकरांच्या हिताचा आणि दळणवळणाचा विचार करून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली..Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.