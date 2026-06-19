मुंबई

Mumbai Coastal Road: भाईंदर कोस्टल रोड विस्तार होणार, प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; पण मुंबईकरांवर भार

Bhayandar Coastal Road Expanded : भाईंदर कोस्टल रोड विस्तार प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र यामुळे मुंबई पालिकेच्या तिजोरीवरील ताणाचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
Dahisar-Bhayandar Coastal Road

Dahisar-Bhayandar Coastal Road

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दहिसर ते भाईंदर यादरम्यानच्या मुंबई किनारी रस्ता उत्तर (कोस्टल रोड नॉर्थ) प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला अखेर स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हा प्रकल्प महापालिकेच्या हद्दीबाहेर जात असतानाही त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार मुंबईकरांच्या खिशातून का सोसायचा, असा संतप्त सवाल करत सदस्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.

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