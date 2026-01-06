घरात प्रचार करू नका म्हणल्यानं संतापले, शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांची दोघांना मारहाण; ८ ते १० जणांवर गुन्हा दाखल

मुंबईत दहिसर पश्चिम भागात शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचारावेळी मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. घरात प्रचार करायला विरोध केल्यानं ही मारहाण करण्यात आलीय. सोमवारी सायंकाळी दहिसर प्रभाग क्रमांक एकमद्ये ही घटना घडली. शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते हे रेखा राम यादव यांचा प्रचार करत होते. दहिसर पश्चिम इथल्या विठ्ठलवाडी सोसायटीत रेखा यादव यांची प्रचार फेरी काढण्यात आली होती..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिंदे गटाचे ८ ते १० कार्यकर्ते प्रचार करत होते. प्रचारासाठी ते एका घरात गेले. तेव्हा आमच्या घरात प्रचार नको असं म्हणत कार्यकर्त्यांना अडवलं. याचा राग आल्यानं कार्यकर्त्यांनी थेट घरातील व्यक्तींनाच मारहाण करायला सुरुवात केली. पक्षाच्या झेंड्यानं बेदम मारहाण करण्यात आली..Mumbai: तुम्हाला कोणता अधिकार? हायकोर्टानं फटकारल्यानंतर BMC आयुक्तांवर आदेश मागे घेण्याची वेळ, चूक केली मान्य.कार्यकर्त्यांकडून नागरिकांना मारहाण केल्याचे व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. प्रचारावेळी कार्यकर्त्यांची दादागिरी आणि मारहाण या व्हिडीओत दिसून येतेय. हे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. सोमवारी मध्यरात्री एमएचबी पोलिस ठाण्यात पीडित नागरिकांनी तक्रार दिली. यानंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या ८ ते १० कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आता पोलीस आरोपींचा शोध घेत असून धरपकड सुरू आहे..निवडणूक प्रचार करताना कार्यकर्त्यांकडून गुंडगिरी केली जात असल्यानं खळबळ उडाली आहे. शांतपणे प्रचाराची अपेक्षा असताना अशा प्रकाराने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निवडणुकीआधीच अशी दादागिरी करत असतील तर निवडून आल्यावर काय? अशी विचारणा नागरिकांकडून होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.