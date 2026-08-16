Western Railway: ३० लाखांच्या गर्दीसमोर पश्चिम रेल्वे हतबल; २,५५९ पदे रिक्त, नियंत्रणासाठी कंत्राटी मनुष्यबळाचा आधार

नितीन बिनेकर मुंबई : पश्चिम रेल्वेवर दररोज ३० लाखांहून अधिक प्रवाशांचा भार असताना वाढत्या गर्दीचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्याऐवजी आता कंत्राटी मनुष्यबळाचा आधार घेतला जाणार आहे. एकीकडे आरपीएफ आणि लोहमार्ग पोलिस दलातील तब्बल २,५५९ पदे रिक्त असून नियमित मनुष्यबळाची कमतरता कायम आहे; मात्र, ही पदे भरण्याऐवजी गर्दी नियंत्रणाची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. गर्दीच्या वेळेत फलाट, जिने, पादचारी पूल आणि लोकलच्या दरवाजांजवळील प्रवाशांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी स्थानकांवर कंत्राटी कर्मचारी तैनात करण्याचे नियोजन आहे..चर्चगेट ते डहाणू रोडदरम्यान ३७ स्थानके असून दादर, अंधेरी, बोरीवली, वांद्रे, नालासोपारा, वसई रोड, भाईंदर आणि विरार येथे गर्दीचा मोठा ताण असतो. प्रवाशांची संख्या आणि उपलब्ध सुविधांवर वाढता ताण लक्षात घेता गर्दीचे व्यवस्थापन दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत आहे. त्यामुळे स्थानकांवरील प्रवाशांची हालचाल नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाचा आधार घेतला जाणार आहे. मात्र, नियमित मनुष्यबळाची कमतरता असतानाही रिक्त पदे भरण्याऐवजी कंत्राटी मनुष्यबळाच्या माध्यमातून गर्दी नियंत्रणाचा उपाय केला जात आहे. त्यामुळे हा उपाय गर्दीच्या वेळेतील तात्पुरता आधार ठरणार असला, तरी मनुष्यबळाची कमतरता आणि वाढत्या प्रवासीभाराचा मूळ प्रश्न कायम राहणार असल्याचे प्रवासी संघटनांचे म्हणणे आहे..Landowners Compensation Hike: जमीनमालकांसाठी नुकसानभरपाईत वाढ, ४० वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय.एसी लोकलचा विलंबही गर्दीमुळेएसी लोकलच्या स्वयंचलित दरवाजांजवळ प्रवाशांची गर्दी झाल्यास दरवाजे बंद होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे लोकलला निर्धारित वेळेपेक्षा काही सेकंद अधिक थांबावे लागते. लोकल सेवांची वारंवारता मोठी असल्याने एका स्थानकावरील विलंबाचा परिणाम पुढील सेवांवरही होण्याची शक्यता असते. दरवाजे वेळेत बंद व्हावेत आणि लोकल वेळेत रवाना व्हावी, यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत..गर्दी नियंत्रणाची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरलोकलच्या आगमन आणि प्रस्थानाच्या वेळी कंत्राटी कर्मचारी फलाटावरील प्रवाशांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतील. उतरणाऱ्या प्रवाशांना आधी मार्ग देणे, त्यानंतर चढणाऱ्या प्रवाशांची हालचाल सुरळीत करणे आणि दरवाजांजवळ अनावश्यक गर्दी होऊ न देणे, अशी कामे त्यांच्याकडून केली जातील. आवश्यकतेनुसार जिने आणि पादचारी पुलांवरील गर्दीही नियंत्रित केली जाईल..सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्नगर्दी नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध झाल्याने आरपीएफ आणि जीआरपीवरील अतिरिक्त जबाबदारी काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कंत्राटी कर्मचारी सुरक्षा यंत्रणेला पर्याय नसतील. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी घटना आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नियमित सुरक्षा यंत्रणेचीच जबाबदारी राहणार आहे..Panvel-Karjat Local: आनंदाची बातमी! दीड तासाचा प्रवास ४० मिनिटांत पूर्ण; कर्जत-पनवेल लोकल कधी सुरु होणार? तारीख आली समोर .खर्चाचा अभ्यास सुरूचकंत्राटी मनुष्यबळाच्या प्रस्तावाला विभागीय स्तरावर मंजुरी मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे असून आवश्यक मनुष्यबळ आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अभ्यास सुरू आहे. हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे..३७ स्थानकांवर किती कर्मचारी?चर्चगेट ते डहाणू रोडदरम्यान ३७ स्थानके असली, तरी नेमकी किती स्थानके गर्दीची म्हणून निश्चित केली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे एकूण किती कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले जातील आणि त्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, हेही निश्चित झालेले नाही. गर्दीच्या प्रमुख स्थानकांवर २० किंवा त्याहून अधिक, तर तुलनेने कमी गर्दीच्या स्थानकांवर सुमारे १० कर्मचारी, असे प्राथमिक नियोजन आहे..मनुष्यबळ वाढवून गर्दीचा प्रश्न सुटणार?पश्चिम रेल्वेवर दररोज ३० लाखांहून अधिक प्रवाशांचा भार असताना केवळ कंत्राटी कर्मचारी वाढवणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरणार नाही. स्थानकांची प्रवासी हाताळणी क्षमता, फलाट, पादचारी पूल, जिने, एस्केलेटर आणि प्रवेश-निर्गमन मार्गांची क्षमता वाढविणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याची योजना गर्दीच्या वेळेतील पूरक उपाय ठरणार असली, तरी वाढत्या प्रवासीभाराचा मूळ प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता आहे..आरपीएफची २५.८ टक्के पदे रिक्तमध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागातील आरपीएफमध्ये मिळून ७,०४२ मंजूर पदांपैकी ५,२२६ कर्मचारी कार्यरत असून १,८१६ पदे, म्हणजेच २५.८ टक्के पदे रिक्त आहेत. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या आरपीएफमध्ये ५,१४८ मंजूर पदांपैकी १,२९६ पदे (२५.२ टक्के), तर पश्चिम रेल्वेच्या आरपीएफमध्ये १,८९४ मंजूर पदांपैकी ५२० पदे (२७.५ टक्के) रिक्त आहेत. त्यामुळे फलाट, स्थानके, लोकल, पादचारी पूल आणि संवेदनशील ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त ठेवताना उपलब्ध मनुष्यबळावर मोठा ताण येत आहे..लोहमार्ग पोलिसांची १७.५ टक्के पदे रिक्तमुंबई लोहमार्ग पोलिस दलात ४,२४३ मंजूर पदांपैकी ३,५०० कर्मचारी कार्यरत असून ७४३ पदे, म्हणजेच १७.५ टक्के पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून नव्याने भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सध्या नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे मुंबई लोहमार्ग पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Nalasopara News: बर्थडेचा केक खाताच ११ जणांना विषबाधा, केकमध्ये आढळलं....मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे प्रवासी चित्रपश्चिम रेल्वे लोकलचे रोजचे प्रवासी : ३० लाखमध्य रेल्वे लोकलचे रोजचे प्रवासी : ४० लाखएकूण प्रवासी : ७० लाखमुंबई आरपीएफची रिक्त पदे : १,८१६मुंबई रेल्वे पोलिसांची रिक्त पदे : ७४३एकूण रिक्त पदे : २,५५९.पश्चिम रेल्वेचे उपनगरीय चित्र३७ - चर्चगेट ते डहाणू रोडदरम्यानची स्थानके३० लाखांहून अधिक - दररोजचा प्रवासीभार१,४१४ - दररोजच्या उपनगरीय लोकल सेवा१४५ - दररोजच्या एसी लोकल सेवा२० किंवा अधिक - प्रमुख गर्दीच्या स्थानकांवर प्रस्तावित कर्मचारीसुमारे १० - तुलनेने कमी गर्दीच्या स्थानकांवर प्रस्तावित कर्मचारीकंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती - गर्दी नियंत्रणासाठी पूरक मनुष्यबळअद्याप नियुक्ती नाही - खर्चाचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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