Maharashtra Latest News Update: राज्यासह देशात आज दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर...

भामरागड तालुक्यातील पर्लकोटा नदीच्या पुरामुळे मागील चार दिवसांपासून अडकून पडलेल्या चार विद्यार्थ्यांना अखेर प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या प्रयत्नांमुळे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले. हे विद्यार्थी दिल्ली येथे दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या DSSSB विभागाच्या परीक्षेसाठी जाणार होते.विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे नदीपारपुराच्या पाण्यामुळे भामरागड शहरात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आज विशेष मोहिम राबवून SDRF टीमच्या मदतीने बोटीद्वारे पर्लकोटा नदी पार करून हेमलकसा येथे पोहोचविण्यात आले. यानंतर त्यांना पुढे दिल्लीच्या प्रवासासाठी रवाना करण्यात आले.जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तहसील प्रशासनाला सर्वतोपरी मदत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महसूल प्रशासन, नगरपंचायत भामरागड तसेच एचडीएफ टीमने समन्वय साधून ही मोहिम यशस्वी केली..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूलाचे उदघाटन चर्चेतअवघ्या चार मिनिटात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आटोपले उद्घाटन 7 वाजून एक मिनिटांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमस्थळी आलेत आणि 7 वाजून 5 मिनिटांनी परतलेत चार मिनिटांच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी मोठी तयारी केली होती..पमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ परीक्षेचा अंतिम निकाल महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला आहे. उमेदवारांचे पात्रता प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांचे कार्यालयाकडे दिनांक १ ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत हस्त पोहोच देण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी परीक्षा परिषदेच्या वेबसाईट वरील सूचना वाचून आवश्यक त्या मूळ कागदपत्रांसह ज्या जिल्ह्यात परीक्षा दिली तेथील जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.बेस्ट कामगारांच्या पतपेढी निवडणुकीचे राजकीयीकरण करू नये, अशी माझी सुरूवातीपासून भूमिका होती. पॅनेलमधील काही आमच्या पक्षाचे नेते निवडणूक लढवीत होते. परंतु, आम्ही कधीही याचे राजकीयीकरण होऊ दिले नाही. याउलट, आता दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. आता ठाकरे ब्रॅण्ड निवडून येणार असा प्रचार करून पतपेढीच्या निवडणुकीला विरोधकांनी राजकीय रंग दिला. मात्र लोकांनीच ठाकरे ब्रॅण्डला नाकारले आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली..सीएसडीएसचे संजय कुमार यांच्याविरोधात नाशकात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून वोटचोरीचा चुकीचा आरोप केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाला. निवडणूक आयोगाकडून पोलीसांकडे तक्रार देण्यात आलेली होती. यापूर्वी नागपूरला या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..मुंबईच्या उपनगरीय भांडुपमध्ये बुधवारी मुसळधार पावसात रस्त्यावर असलेल्या हाय-टेन्शन वीज केबलच्या संपर्कात येऊन १७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. दीपक पिल्ले असे या तरुणाचे नाव असून तो भांडुपमधील पन्नालाल कंपाऊंडमधून घरी जात होता. दरम्यान, या तरुणाने कानात हेडफोन घातले असल्याने त्याला पडलेल्या तारेबद्दलचा इशारा ऐकू आला नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. .मुंबई-पुणे महामार्गावर वारंवार होणारे अपघात पाहता रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी वाहतूक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक 48) बोरघाट या महामार्गावर जड-अवजड वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील आदेश जारी होत नाही तोवर ही बंदी लागू राहणार आहे..भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) गुरुवारी मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. जवळपास तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अविरत पावसामुळे मुंबईत पाणी साचले आहे. बुधवारीही पाऊस सुरूच आहे. हवामान विभागाने शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट आणि पालघरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. येत्या काही तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. .भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या या प्रमुख योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र काही पुरुषही या योजनेचा फायदा घेत असल्याचे समोर आले. यामुळे सध्या सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या १२,००० हून अधिक पुरूषांच्या बँक खात्यांची सरकार सध्या तपासणी करत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. .जळगावमधील एरंडोल तालुक्यात खेडी गावाजवळ शेतात विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटूंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .उल्हास नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून वाहतुकीसाठी पूल बंद ठेवण्यात आला आहे..उदगीर तालुक्यातील मौजे बोरगाव बुद्रुक, धडकनाळ, टाकळी या गावांत रविवारी (ता. १७) पुराचे पाणी शिरले. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. जिल्ह्यात फक्त अतिवृष्टीचा फटका बसून पूर आलेले एकमेव हे गाव असताना सुद्धा लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे या तब्बल तीन दिवसांनी पूरग्रस्त गावाला भेट दिली. यावरून या सीमा भागातील शेतकऱ्यांविषयीची प्रशासनाची आस्था दिसून येत असल्याची चर्चा पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यात सुरू आहे..ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प- ईसापुर धरण पाणी पातळी वाढ21764 क्यूसेक्सच्या विसर्गाने धरणातील अतिरिक्त पाणी पेनगंगा नदी पात्रात सोडण्यात येत आहे.. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू असून येलदरी धरणातून विसर्ग सुरू झाल्याने आज रात्री 06.00 pm वाजता सिद्धेश्वर धरणाचे 4गेट 0.3 मी. ने उघडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धरणाचे एकुण 4 दरवाजे 0.3 मी. ने सुरू होऊन त्याद्वारे 3290 cusecs ( 93.16 Cumecs ) इतका विसर्ग पूर्णा नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे..सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याराज्यातील पूर स्थितीमुळे सहकार विभागाचा मोठा निर्णय३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या .माधुरी हत्तीची देखभाल करण्यासाठी वनताराच्या वैद्यकीय व अभियंता विभागाने आज नांदणी येथील मठाचे मठाधिपती स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक महाराज व विश्वस्तांच्या उपस्थित जागेची पाहणी केली. यावेळी मठाने दाखविलेल्या जागेवर चांगल्या पध्दतीने सर्व सुविधायुक्त हत्तीचे संगोपन केंद्र उभारणार असल्याची माहिती जिनसेन भट्टारक महास्वामीजी यांनी दिली. .आठवडाभरापासून मराठवाड्यात दमदार पाऊस होत असल्यानं मोठी धरणे आणि प्रकल्प आता पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. सध्या मराठवाड्यातल्या 11 मोठ्या धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा हा 90.35% म्हणजे 228.97 टीएमसी इतका झाला आहे. या मोठ्या प्रकल्पासोबतच मध्यम आणि लघु प्रकल्पातही पाणी पातळी वाढली आहे..वसई विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तसेच नगर रचना विभागाचे उपसंचालक निलंबित वाय एस रेड्डी, तसेच बांधकाम व्यावसायिक सिताराम गुप्ता आणि अरूण गुप्ता या चौघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे..नांदेड जिल्ह्यात मागील पाच दिवसापासून पावसाचे थैमान.पुरामुळे लाखो हेक्टर वरील शेती पिकांचे नुकसान.पिकाची परिस्थिती पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू..वर्धा जिल्ह्याच्या आष्टी तालुक्यातील देलवाडी, जोलवाडी शिवारात शिवारात मंगळवारी संध्याकाळी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालाय. या पावसामुळे संत्रा बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून बगीच्यामध्ये अक्षरशः संत्राचे सडे पडल्याच चित्र पाहवयास मिळत आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तात्काळ पंचनाम करून मदतीची मागणी केली आहे..घाट माथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळलीमहामार्ग पोलिस केंद्र घोटीचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालेपोलिसांनी स्वतः हाताने दरड हटवून वाहतूक सुरळीत केलीसुदैवाने या घटनेत जीवित किंवा वित्तहानी झाली नाही.महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना २२ ऑगस्टपर्यंत प्रवेश घेण्याची संधी मिळणार आहे.राज्यातील ९,५२५ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकूण २१ लाख ५० हजार १३० जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत १२ लाख ३ हजार ४१६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे.पूर्वी १७ ऑगस्टपर्यंत असलेली सर्वांसाठी खुली फेरीची अंतिम मुदत पावसामुळे वाढवण्यात आली आहे. या फेरीत आतापर्यंत प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी, पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले तसेच एटीकेटी विद्यार्थी प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात.काही जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी आधी २० ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती, ती आता २२ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे..लोकसभेत सादर झालेल्या ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन आणि नियमन) विधेयक २०२५ मध्ये ई-स्पोर्ट्सला भारतात कायदेशीर मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या अंतर्गत क्रीडा मंत्रालयाकडून कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. तसेच प्रशिक्षण अकादमी, संशोधन केंद्रे, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म उभारले जाणार असून प्रोत्साहन योजना, जनजागृती मोहिमा आणि क्रीडा धोरणांमध्ये ई-स्पोर्ट्सचा समावेश होणार आहे..कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावरील उल्हास नदीवरील पुल मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली गेला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. नदीकाठी राहणाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या नवा पुल उभारण्याच्या कामावर असलेले ३० कामगार तिथे अडकले होते. पण त्यांना आता स्थानिकांच्या मदतीने सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे..पुण्यातील पानशेत खोऱ्यातील मालखेड येथील एका खाजगी कंपनीच्या आवारात रात्री बिबट्या दिलस्याने खळबळ उडाली. तेथील कर्मचाऱ्यांनी मोबाईलमध्ये त्याचा व्हिडिओही टिपला. पावसामुळे कंपाउंड वॉलच्या जवळ आडोशाला तो बसलेला होता. येथील परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला असून पाळीव प्राण्यांवर त्याचे हल्ले वाढलेत. त्यामुळे वनविभागाने पाहणी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी होत आहे..दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर जनसुनावणीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा म्हणाले, "हे खूप दुर्दैवी आहे... आपण सर्वजण जनतेमध्ये राहतो... पोलिसांनी आरोपीला पकडले आहे...".गेल्या २४ तासांत घाट क्षेत्र आणि उत्तर कोकणात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली. ताम्हिणी आणि लगतच्या भिरा येथे २४ तासांत ५०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस नोंदला गेला..थायलंडच्या फुकेतमध्ये आयोजित 23व्या आशिया-पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट कार्यकारी बोर्ड महासभेच्या निवडणुकीत भारताला 2025–2027 कार्यकालासाठी एआयबीडीच्या कार्यकारी बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. .पुण्यातील एकता नगर परिसरात काल रात्रीपासूनच पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. एक वाजता धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवल्यामुळे एकता नगर परिसरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठले आहे. या पाण्याचा दाब आणि पाणी इतरत्र पसरू नये म्हणून पुणे महापालिका आणि श्रीहरी पॅकेजिंग इंडस्ट्री यांच्याकडून फ्लड बॅरियर उभारण्यात आले आहेत. .केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियंत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025' लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार थांबवणे, तसेच या उद्योगाला कायदेशीर आणि नैतिक चौकटीत आणणे हा आहे..पुण्यातील मुठा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढलीमुठा नदी दुथडी भरून वाहते आहेखडकवासला धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवलापुण्यातील एकता नगर भागातील एका इमारतीवरून मुठा नदीच्या पात्राचे विहंगम दृश्य.मोदींच्या उपस्थितीत सी.पी राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपतीचा अर्ज भरला. ९ सप्टेंबरला या पदासाठी निवडणूक होईल. . मुळशी धरण परिसरात पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला मुळशी धरण परिसरात दावडी 428 मिलिमीटर शिरगाव 430 मिलिमीटर आणि आंबवणे 338 मिलिमीटर पाऊस मुळशी मधील शेरे गाव येथे राजेंद्र बबन ढमाले शेरे यांच्या घरात पाणी शिरले तसेच अन्य दहा ते पंधरा घरी पाण्याने वेढले होते नागरिकांना सूचना देऊन घराबाहेर काढण्यात आले.यंदाच्या हंगामात ४ ही धरणे १०० टक्के भरण्याची पाहिली वेळपुण्यातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर १०० टक्के भरलेखडकवासला धरणातून ३९ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्वबकरण्यात येणारमुठा नदीच्या पाणी पातळी मध्ये वाढधरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या ३ दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे.चेंबूर येथील भक्ती भवन लगत असलेल्या डीवाईडर वर ही बस आदळली. यात सर्व प्रवासी सुरक्षित असून बेस्ट बसचे नुकसान झाले आहे. .खडकवासला धरणातून ३९ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने पुण्यातील एकता नगर मध्ये पाणी वाढले. पाण्याचा विसर्ग झाल्याने द्वारका सोसायटी चे पार्किंग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे तसेच एकतानगरमधील अनेक घरांत पाणी शिरले आहे. आता विसर्कग वाढवल्याने एकतानगर मधील रहिवाशांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .- नागपूर जिल्ह्यातील वडगाव धरणाचे दरवाजे उघडले आहेत. वडगाव धरणातील पाण्याचा साठा 99.75 टक्के भरल्याने धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले - धरणाचे 20 दरवाजे 50 सेंटीमीटरने उघडण्यात आल्याने 953.57 क्युमेक ने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे - धरणातून पाण्याच्या विसर्गामुळे वेणा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन नदीकाठच्या परिसरात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे - ज्यामुळे नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. .सकाळी १० वाजल्यापासून गंगापूर धरणातून २६६७ क्यूस एक वेगाने पाण्याचा विसर्ग- गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्याने विसर्ग वाढवला- धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गंगापूर धरण 86 टक्के भरले- पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातून करण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने आणखी वाढवला जाणार.सातत्याने होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वरंधा घाटात मोठी दरड कोसळली आहे. त्यामुळे घाटमार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडून दरड हटवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, नागरिकांनी या मार्गाने प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..शाहूवाडी तालुक्यातील कानसाखोऱ्यात अतिवृष्टीमुळे वारणा आणि कानसा नदीच्या संगमाजवळील मालेवाडी गावाच्या शेजारच्या रस्त्यावर चार ते पाच फूट पाणी साचले आहे. त्यामुळे सोळा गावांचा संपर्क पूर्णपणे तुटला असून वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. शाळा आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, वारणा नदीतून तब्बल 35 हजार क्युसेस पाणी सोडण्यात आल्याने मालेवाडीसह नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..नाशिकमध्ये गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. सुरुवातीला 500 क्युसेक वेगाने गोदावरी नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले असून सकाळी 9 नंतर हा विसर्ग 1500 क्युसेकपर्यंत वाढवला जाणार आहे. दुपारनंतर रामकुंड आणि गोदा घाट परिसरात गोदावरीला पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..कोल्हापूरच्या मौजे मल्हारपेठ येथे मुसळधार पावसामुळे शेजारच्या घराची भिंत कोसळून तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये दोन महिलांचा आणि एका वृद्धाचा समावेश आहे. समीक्षा कोल्हापूरच्या मौजे मल्हारपेठ येथे मुसळधार पावसामुळे शेजारच्या घराची भिंत कोसळून तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये दोन महिलांचा आणि एका वृद्धाचा समावेश आहे. समीक्षा नंदकुमार कापसे (22) आणि राधिका युवराज मोरे (35) यांना तातडीने सावर्डे येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर रंगराव दत्तू मोरे (70) यांना पुढील उपचारासाठी कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात हलवण्यात आले. पन्हाळा तहसीलदार माधवी जाधव यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून जखमींची भेट घेतली असून महसूल विभागाकडून पंचनामा सुरू आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने या घटनेची नोंद घेतली आहे. 