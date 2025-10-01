Dasara Melava: मोठी अपडेट! एकनाथ शिंदेंच्या दसरा मेळाव्याची जागा बदलली, कारण सांगून उद्धव ठाकरेंना लगावला टोला, म्हणाले...

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर्षीच्या शिवसेना दसरा मेळाव्याबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, यावर्षी ही मेळावा दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानाऐवजी गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित केला जाईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील फक्त शिवसेनेचे कार्यकर्ते या मेळाव्यात सहभागी होतील. तर राज्याच्या इतर भागातील कार्यकर्ते पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागात मदत कार्यासाठी तैनात केले जातील..पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, यावर्षीचा शिवसेनेचा दसरा मेळावा मुंबईच्या आझाद मैदानात न होता गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित केला जाईल. महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई आणि ठाण्याबाहेरील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मुंबईतील मेळाव्याला उपस्थित न राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आणि त्यांचा दसरा आणि दिवाळीचा उत्सव अधिक चांगल्या प्रकारे साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Dussera Melava: दसरा मेळाव्याआधीच रणकंदन! ठाकरे गटाची जय्यत तयारी; शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही - शिंदे.एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शिवसेना शेतकऱ्यांना सतत मदत पाठवत आहे. म्हणूनच रॅली आझाद मैदानावरून नेस्को सेंटरमध्ये हलवण्यात आली आहे. आमचे कार्यकर्ते सर्व पूरग्रस्त भागात जातील आणि गरजूंना मदत करतील, असेही त्यांनी सांगितले. पूर आणि पावसामुळे बाधित भागातील कामगारांना मुंबईत येऊ नये असे सांगण्यात आले आहे. दसरा रॅलीत फक्त मुंबईतील शिवसैनिक सहभागी होतील..शिवसेनेचे प्रवक्ते गुलाबचंद्र दुबे आणि अरुण सावंत यांनी सांगितले की, ही रॅली मूळतः आझाद मैदानावर होणार होती. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला. मुंबई आणि ठाण्याबाहेरील त्यांच्या कार्यकर्त्यांना रॅलीला उपस्थित राहू नये असे सांगितले. शिवसेना शेतकऱ्यांना सतत पाठिंबा देत आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की, एकनाथ शिंदे आझाद मैदानावर गर्दी जमवू शकले नाहीत, म्हणून रॅली नेस्को सेंटरमध्ये हलवण्यात आली..Sanjay Raut : 'या' मुहूर्तावर होणार ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं....त्याला उत्तर देताना शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांच्यात कोणताही मैदान भरण्याची क्षमता आहे. उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना ते म्हणाले, "ठाकरे स्वतः काँग्रेसचे पाय चाटत आहेत, ते आम्हाला काय शिकवू शकतात?" शिंदे येत्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देण्याचे काम करतील. दरवर्षी, शिवसेनेचा दसरा मेळावा दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानात होतो. यावर्षी मुसळधार पावसामुळे सर्व काही विस्कळीत झाले आहे. मैदान पाण्याने भरले आहे. त्यामुळे तेथे कार्यक्रम आयोजित करणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच शिंदे गटाला शेवटच्या क्षणी मेळावा हलवावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.