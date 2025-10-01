मुंबई

Dasara Melava: मोठी अपडेट! एकनाथ शिंदेंच्या दसरा मेळाव्याची जागा बदलली, कारण सांगून उद्धव ठाकरेंना लगावला टोला, म्हणाले...

Eknath Shinde Changes Dasara Melava Venue: एकनाथ शिंदेंनी दसरा मेळाव्याची जागा बदलली आहे. आता आझाद मैदान नाहीतर दुसऱ्या ठिकाणी हा मेळावा घेण्यात येणार आहे. तर याचे कारणही समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर्षीच्या शिवसेना दसरा मेळाव्याबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, यावर्षी ही मेळावा दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानाऐवजी गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित केला जाईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील फक्त शिवसेनेचे कार्यकर्ते या मेळाव्यात सहभागी होतील. तर राज्याच्या इतर भागातील कार्यकर्ते पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागात मदत कार्यासाठी तैनात केले जातील.

Dasara Festival
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
dasara melava
Dussehra
dussehra melawa
Dasara
Dussehra festival

