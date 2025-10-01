Dasara Melava : ठाकरे, शिंदेंच्या तोफा धडाडणार; दसरा मेळाव्यात दोन्ही पक्षांचे शक्तिप्रदर्शन

मुंबई - राज्यात सुरू असलेली अतिवृष्टी, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचा स्वतंत्र दसरा मेळावा उद्या (ता. २) पार पडत आहे. या मेळाव्यात दोन्ही गटांकडून महापालिका निवडणुकीचा नारळ फोडला जाईल..गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हा पहिलाच मेळावा असून दोन्ही पक्ष यानिमित्ताने ताकद आजमावतील. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबतच्या बहुचर्चित संभाव्य युतीबाबत उद्धव ठाकरे हे काय भाष्य करतात? याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे..विरोधी पक्षाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची तसेच कृषी पीक कर्जमाफीची मागणी केली आहे. मात्र, सरकारने ही मागणी अद्याप मान्य केलेली नाही. विरोधी पक्षाच्या या मागण्यांचे पडसाद दसरा मेळाव्यात उमटण्याची चिन्हे आहेत. शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्यावर पावसाचे सावट आहे..राज्यात अतिवृष्टी होत असल्याने शिवसेनेने दसरा मेळावा घेवू नये असे आवाहन भाजपने केले होते. मात्र ठाकरे गटाने मेळावा घेण्याचा निर्धार केला आहे. मेळाव्यासाठी मुंबई, ठाण्यासह पालघर, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यातील शिवसैनिक मोठ्या संख्येने येणार आहेत..शिंदे यांचा मेळावा ‘नेस्को’तउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गोरेगावच्या नेस्को मैदानात मेळावा होत आहे. या मेळाव्यासाठी फक्त मुंबई महानगर प्रदेशातील शिवसैनिकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. शिंदे गटाकडूनही या मेळाव्यात शक्तिप्रदर्शन केले जाईल.विधानसभा निवडणुकीतील यशाने शिंदे गटाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. एकनाथ शिंदे हे या मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.