मुंबई

Dasara Melava : ठाकरे, शिंदेंच्या तोफा धडाडणार; दसरा मेळाव्यात दोन्ही पक्षांचे शक्तिप्रदर्शन

राज्यात अतिवृष्टी होत असल्याने शिवसेनेने दसरा मेळावा घेवू नये असे आवाहन भाजपने केले होते. मात्र ठाकरे गटाने मेळावा घेण्याचा निर्धार केला आहे.
uddhav thackeray and eknath shinde
uddhav thackeray and eknath shindesakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - राज्यात सुरू असलेली अतिवृष्टी, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचा स्वतंत्र दसरा मेळावा उद्या (ता. २) पार पडत आहे. या मेळाव्यात दोन्ही गटांकडून महापालिका निवडणुकीचा नारळ फोडला जाईल.

