Uddhav Thackeray: राज ठाकरेंसोबत युती आहे की नाही? दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी थेट उत्तर देत विषयच संपवला, म्हणाले...

Uddhav Thackeray Dasara Melava: उद्धव ठाकरे म्हणाले, शिवसेना तोडण्याचे प्रयत्न नेहमीच झाले आहेत. जे पळून गेले ते पितळेचे आहेत आणि जे अजूनही माझ्यासोबत आहेत ते सोन्याचे आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेतला आहे. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी युतीबाबत एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येतील का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जिथे जिथे मराठीची गळचेपी होईल, जिथे जिथे मातृभाषेचा मुद्दा उपस्थित होईल तिथे आम्ही सर्व काही विसरून एकत्र येऊ. जर मुंबई एखाद्या व्यावसायिकाकडे जायची असेल तर आम्ही कोणालाही सोडणार नाही.

