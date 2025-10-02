Uddhav Thackeray: राज ठाकरेंसोबत युती आहे की नाही? दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी थेट उत्तर देत विषयच संपवला, म्हणाले...

उद्धव ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेतला आहे. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी युतीबाबत एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येतील का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जिथे जिथे मराठीची गळचेपी होईल, जिथे जिथे मातृभाषेचा मुद्दा उपस्थित होईल तिथे आम्ही सर्व काही विसरून एकत्र येऊ. जर मुंबई एखाद्या व्यावसायिकाकडे जायची असेल तर आम्ही कोणालाही सोडणार नाही..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री असताना, कोविड काळात माझ्या कामामुळे मी देशातील नंबर एकचा मुख्यमंत्री झालो. पण आता मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. योगी आदित्यनाथ पहिल्या क्रमांकावर आहेत, तर आमचे मुख्यमंत्री दहाव्या क्रमांकावर आहेत. भाजपने आपले कमळ फुलवण्यासाठी सर्वत्र चिखल पसरवला, त्यांनी कायद्यांचा गैरवापर केला आणि अनेक लोकांना तुरुंगात टाकले. .Uddhav Thackeray : तुम्ही मुंबई अदानींच्या चरणावर समर्पित कराल, म्हणूनच... महापालिका निवडणुकीवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल .देशभक्त सोनम वांगचुक एका परिषदेसाठी पाकिस्तानात गेली आणि तिला देशद्रोही घोषित करण्यात आले. मग गुपचूप पाकिस्तानात जाऊन नवाज शरीफ यांच्या वाढदिवसाचा केक खाणारा मोदी कोण आहे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी विचारला. ते म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून मणिपूर जळत आहे. पण आता पंतप्रधान मोदी तिथे गेले आहेत. त्यांना आशा होती की ते मणिपूरला भेट देतील आणि दंगलग्रस्त भागातील नागरिकांना धीर देतील. पण त्यांची भेट झाली नाही. .Shivsena Dasara Melava: ''...ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे'', लाडकी बहीण योजनेवरुन उद्धव ठाकरे भाजपवर बोलले.ते म्हणाले की, मणि हे मणिपूरच्या नावाचे रत्न आहे, पण त्यांना तेथील लोकांच्या डोळ्यात अश्रू दिसत नाहीत. जेव्हा या राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात होते तेव्हा त्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याबद्दल बोलले होते. आज ते म्हणतात की दुष्काळ असे काही नाही. सरकारने कोणतेही निकष न लादता प्रति हेक्टर ५०,००० रुपये जाहीर करावे. आमच्या सरकारच्या काळात कर्जमाफी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.