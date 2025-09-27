मुंबई

Eknath Shinde: हलगर्जी खपवून घेणार नाही! ठाणे-भिवंडी रस्त्याच्या कामावरून उपमुख्यमंत्री शिंदे संतप्त

Thane To Bhiwandi Road Construction: ठाणे ते भिवंडी-वडपे येथे वाहतूक कोंडी होत असून येथील काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : ठाणे ते भिवंडी-वडपे रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडल्यामुळे उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘तो काय मुंबई-गोवा महामार्गासारखा ऐतिहासिक रस्ता आहे का?’ असा संतप्त सवाल विचारत त्यांनी कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

