Eknath Shinde: हलगर्जी खपवून घेणार नाही! ठाणे-भिवंडी रस्त्याच्या कामावरून उपमुख्यमंत्री शिंदे संतप्त

ठाणे : ठाणे ते भिवंडी-वडपे रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडल्यामुळे उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'तो काय मुंबई-गोवा महामार्गासारखा ऐतिहासिक रस्ता आहे का?' असा संतप्त सवाल विचारत त्यांनी कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले..ठाणे ते भिवंडी-वडपे येथील वाहतूक कोंडी वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. अनेकदा अपघात होऊन त्यात मृत्यू झाल्याचेही समोर आले आहे. या संदर्भात शुक्रवारी (ता. २६) पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंत्री, खासदार आणि आमदारांनीही या रस्त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली..Mumbai News: ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाला गती, राज्य सरकारकडून २१० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी.एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी, 'काम होत नसेल तर अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा. काम करत नसाल, तर तुम्हालाही निलंबित करीन,' असा इशारा दिला. त्यांनी तत्काळ डोंगरे नावाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेशही दिले..प्रशासनिक कारभारावर नाराजीखासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रस्त्याचे काम जुन्या तंत्रज्ञानाने सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तर खासदार नरेश म्हस्के यांनी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीवर बोट ठेवले. ठाणे वाहतूक पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांनीही एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी आणि एमएमआरडीए विभागांना या कोंडीसाठी जबाबदार धरले..वाहतूक कोंडीवर 'एआय'!मुंबई महानगर क्षेत्र वाहतूक कोंडी मुक्त व्हावे यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या सल्लागार कंपनीला महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. ही कंपनी ट्रॅफिक तज्ज्ञ सोबत घेऊन अभ्यास करणार आहे. यासाठी एमएमआरडीएने एक एआय चा वापर करुन सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. यामुळे एमएमआरए क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी दूर होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला..मेगापिक्सेलचा नेमका अर्थ काय आहे? ही खरोखर महत्त्वाची गोष्ट आहे का? वाचा....नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्यावी!उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले असून, त्या नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करून मदत पोहोचवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. शिंदे यांनी स्पष्ट केले, की शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल..