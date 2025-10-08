मुंबई

Eknath Shinde: ‘हा’ प्रत्येक मराठी माणसाचा अभिमान, एकनाथ शिंदेंचे प्रतिपादन

Marathi Language: ठाणे येथे मराठी भाषा अभिजात गौरव सोहळा पार पडला. यावेळी मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा हा प्रत्येक मराठी माणसाचा अभिमान असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
Eknath Shinde
Eknath Shindeesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा हा प्रत्येक मराठी माणसाचा अभिमान असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. गेल्या वर्षी घटस्थापनेच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठीला हा दर्जा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. गडकरी रंगायतन येथे आज ‘मराठी भाषा अभिजात गौरव सोहळा’प्रसंगी बोलताना शिंदे म्हणाले की, मराठी ही केवळ भाषा नसून आपली संस्कृती आहे. तसेच, वाचनाने समृद्ध झालेले मस्तक कोणाचेही हस्तक होत नाही, यावर त्यांनी जोर दिला.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
Eknath Shinde
Marathi Language
Maharashtra Politics
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com