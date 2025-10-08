Eknath Shinde: ‘हा’ प्रत्येक मराठी माणसाचा अभिमान, एकनाथ शिंदेंचे प्रतिपादन

ठाणे : मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा हा प्रत्येक मराठी माणसाचा अभिमान असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. गेल्या वर्षी घटस्थापनेच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठीला हा दर्जा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. गडकरी रंगायतन येथे आज ‘मराठी भाषा अभिजात गौरव सोहळा’प्रसंगी बोलताना शिंदे म्हणाले की, मराठी ही केवळ भाषा नसून आपली संस्कृती आहे. तसेच, वाचनाने समृद्ध झालेले मस्तक कोणाचेही हस्तक होत नाही, यावर त्यांनी जोर दिला..साहित्य संमेलनासाठीचा निधी ५० लाखांवरून दोन कोटी रुपये करण्यात आला आहे. मराठीच्या प्रसारासाठी इतर निधी कमी झाला तरी चालेल, पण यासाठी कमी पडू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. लंडनमध्ये मराठी भवन उभारण्यासाठी शासनाने पाच कोटी रुपये दिले आहेत, असे सांगत देशभरातील ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले..कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?.दरम्यान, ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे गीत राज्यगीत म्हणून जाहीर केले आहे. ठाण्यात ‘मराठी भाषा मॉडेल केंद्र’ सुरू केले जाणार असून, हा ‘ठाणे पॅटर्न’ संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जाईल. एस.टी. डेपोमध्ये ७५ वाचनालये उभारली जाणार असून, त्याची अंमलबजावणी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुरू केली आहे, असेही त्यांनी या वेळी नमूद केले..उद्धव ठाकरे यांना टोलाकाही लोकांना निवडणुकीच्या काळात मराठी आठवतात, पण आमच्यासाठी हा केवळ राजकारणाचा नाही, तर सन्मानाचा मुद्दा आहे. ‘म’ हा आमच्यासाठी माय, ममता, मजबुती आणि मांगल्याचे प्रतीक आहे,” असे सांगत अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी टोला लगावला..Thane News: घोडबंदरची कोंडी फुटणार! बाळकुम-गायमुख खाडी मार्गातील अडथळे दूर .सरन्यायाधीशांबाबतचा प्रकार निंदनीय!सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेला हल्ल्याचा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ही देशाची संस्कृती नाही. हे कृत्य अशोभनीय आहे. या प्रकाराचा निषेध करत आहोत, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.